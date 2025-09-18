Lifeway Foods chute après l'abandon par Danone de sa tentative de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods LWAY.O ont baissé de ~24 % à 25,69 $ avant le marché

** Le groupe alimentaire français Danone, DANO.PA , dans un document déposé auprès de la SEC, déclare qu'il ne poursuivra pas l'acquisition de Lifeway, ajoutant qu'il est en train d'examiner des alternatives pour son investissement dans LWAY

** Danone North America PBC, filiale de DANO, avait proposé d'acheter LWAY pour 25 $ par action en espèces en septembre 2024; LWAY avait rejeté la proposition non sollicitée révisée en novembre de l'année dernière, affirmant qu'elle sous-évaluait la valeur des actions de LWAY

** Danone détient actuellement 22,7 % des actions en circulation de LWAY - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LWAY a augmenté de ~36 % depuis le début de l'année