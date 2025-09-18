 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 849,23
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lifeway Foods chute après l'abandon par Danone de sa poursuite de rachat
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 septembre - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods LWAY.O chutent de 24,1 % à 25,66 $ dans les premiers échanges.

** Les actions devraient connaître leur pire journée depuis novembre 2023, si les pertes se maintiennent.

** Le groupe alimentaire français Danone DANO.PA déclare dans un document déposé auprès de la SEC qu'elle ne poursuivra pas l'acquisition de Lifeway, ajoutant qu'elle est en train d'examiner des alternatives pour son investissement dans LWAY.

** Danone North America PBC, filiale de DANO, avait offert d'acheter LWAY pour 25 $ par action en espèces en septembre 2024.

** LWAY a rejeté la proposition non sollicitée révisée en novembre de l'année dernière, déclarant qu'elle sous-évaluait la société.

** Danone détient actuellement 22,7 % des actions en circulation de LWAY - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LWAY a augmenté d'environ 36 % depuis le début de l'année; elle a atteint un record de 34,30 $ mercredi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DANONE
73,3200 EUR Euronext Paris -0,78%
LIFEWAY FOODS
26,2500 USD NASDAQ -22,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz s'exprime au Bundestag lors d'un débat général sur le budget, à Berlin le 17 septembre 2025. ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Budget 2025 : Berlin renforce ses dépenses militaires
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.09.2025 16:44 

    Avec des mois de retard, les députés allemands ont adopté ce jeudi le budget 2025. L'Allemagne revoit ses dépenses de défense à la hausse, loin de faire l'unanimité. Ce vote ne résout cependant pas les nombreux désaccords entre les conservateurs du chancelier Friedrich ... Lire la suite

  • Les patients en ALD représentent environ 25% des patients en cure thermale.  ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Cures thermales : l'Assurance maladie revoit à la baisse les remboursements pour les patients en ALD
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.09.2025 16:37 

    Un projet de décret prévoit une diminution du remboursement des cures thermale pour les malades chroniques. Prises en charge à 100%, leur remboursement devrait passer à 65%. Selon ce projet de décret, évoqué ce jeudi par Le Parisien et consulté par l'AFP, les patients ... Lire la suite

  • L'humoriste et animateur de télévision américain Jimmy Kimmel à Beverly Hills, en Californie, le 1er février 2025 ( AFP / Michael Tran )
    L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Charlie Kirk
    information fournie par AFP 18.09.2025 16:26 

    L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un "late night show" très populaire aux Etats-Unis, a été privé d'antenne mercredi après avoir accusé la droite américaine d'exploiter politiquement le récent assassinat du militant pro-Trump Charlie Kirk. La décision de suspendre ... Lire la suite

  • Centre Pompidou : quelle vie pour les œuvres après la fermeture ?
    Centre Pompidou : quelle vie pour les œuvres après la fermeture ?
    information fournie par France 24 18.09.2025 16:00 

    Le Centre Pompidou, à Paris, ferme ses portes le 22 septembre 2025 pour cinq années de travaux qui vont transformer les lieux. Si le quartier Beaubourg à Paris perd son cœur battant, les chefs d'œuvre de la plus grande collection d'art moderne en Europe continuent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank