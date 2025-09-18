Lifeway Foods chute après l'abandon par Danone de sa poursuite de rachat

(Mises à jour)

18 septembre - ** Les actions du fabricant de kéfir Lifeway Foods LWAY.O chutent de 24,1 % à 25,66 $ dans les premiers échanges.

** Les actions devraient connaître leur pire journée depuis novembre 2023, si les pertes se maintiennent.

** Le groupe alimentaire français Danone DANO.PA déclare dans un document déposé auprès de la SEC qu'elle ne poursuivra pas l'acquisition de Lifeway, ajoutant qu'elle est en train d'examiner des alternatives pour son investissement dans LWAY.

** Danone North America PBC, filiale de DANO, avait offert d'acheter LWAY pour 25 $ par action en espèces en septembre 2024.

** LWAY a rejeté la proposition non sollicitée révisée en novembre de l'année dernière, déclarant qu'elle sous-évaluait la société.

** Danone détient actuellement 22,7 % des actions en circulation de LWAY - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LWAY a augmenté d'environ 36 % depuis le début de l'année; elle a atteint un record de 34,30 $ mercredi.