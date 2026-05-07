LifeStance Health recule lors de son placement secondaire

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7 mai - ** Le titre de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale, recule de 5,5 % après la clôture, à 8,36 dollars, suite à l'annonce d'une offre secondaire ** LFST, basé à Scottsdale, en Arizona, annonce que certains actionnaires vont céder 35 millions d'actions

** De plus, LFST rachètera 6 millions d'actions de l'offre auprès du souscripteur, JP Morgan

** LFST compte environ 387,8 millions d'actions en circulation

** En février, les sociétés de capital-investissement TPG Capital TPG.O et Summit Partners ont réduit leurs participations dans LFST lors d'une offre secondaire de 25 millions d'actions ** L'action LFST a bondi de 20,2 % pour clôturer à 8,85 $ jeudi après que la société a annoncé que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait progressé de 21 % en glissement annuel pour atteindre 403,5 millions de dollars, dépassant le consensus LSEG, grâce à une augmentation du nombre de visites et à une croissance nette du nombre de praticiens. Elle a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 1,64-1,68 milliard de dollars

** À la clôture, le titre affiche une hausse de 26 % depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 11 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 2 la note “conserver”; objectif de cours médian: 10,50 $