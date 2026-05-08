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LifeStance Health recule alors que ses investisseurs privés se désengagent dans le cadre d'une offre secondaire de 285 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Les actions de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale, ont chuté de 11,2 % avant l'ouverture, à 7,86 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire ** La société basée à Scottsdale, en Arizona, a annoncé jeudi soir la vente de 35 millions d'actions par certains actionnaires au prix de 8,15 $, pour un montant total d'environ 285,25 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 8,85 $

** De plus, LFST rachètera 6 millions d'actions de l'offre auprès du souscripteur, JP Morgan ** La majeure partie des ventes provenait des sociétés de capital-investissement TPG Capital TPG.O (environ 28,3 millions d'actions) et Summit Partners (environ 5,9 millions d'actions), portant leurs participations respectives à environ 29 % et 6 %, selon le prospectus

** LFST compte environ 387,8 millions d'actions en circulation ** TPG TPG.O et Summit Partners ont réduit leurs participations lors d'une offre secondaire de 25 millions d'actions en février ** Jeudi, l'action LFST a bondi d'environ 20 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de deux ans après que la société a annoncé que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait progressé de 21 % en glissement annuel pour atteindre 403,5 millions de dollars, dépassant le consensus LSEG, grâce à une augmentation du nombre de visites et à une croissance nette du nombre de praticiens. Elle a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 1,64-1,68 milliard de dollars

** Le titre affiche une hausse de 26 % depuis le début de l'année à la date de jeudi

** 9 analystes sur 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 2 la note « conserver »; objectif de cours médian: 10,50 $

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