Lifento : un nouveau projet greenfield en Italie

(AOF) - Lifento, société de gestion pure player de l’immobilier de santé, annonce avoir signé l’acquisition à terme d’un Ehpad en cours de construction en Italie, pour le compte de sa Sivac RAIF Lifento Care PanEuropean. Localisée à Castelfiorentino, près de Florence et d'Empoli, en Italie, il sera livré au deuxième trimestre 2024. Ce projet greenfield dispose d'une superficie brute totale de 7 761 m² et comprend la réalisation d'un bâtiment de résidence de soins permettant d'accueillir jusqu'à 160 lits.

