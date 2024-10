Lifento : David Clifford au poste d’International Sales & Investor Relations

(AOF) - Lifento, société de gestion pure player de l’immobilier de santé, annonce la nomination de David Clifford au poste d’International Sales & Investor Relations. Auparavant, il a occupé des postes à responsabilité dans des sociétés telles que Swiss Life REIM, où il a travaillé à l’échelle paneuropéenne dans différents secteurs, tout en optimisant les relations avec des investisseurs institutionnels de premier rang.

Au sein de Lifento, qui a réalisé à ce jour plus de 390 millions d'investissements en santé et médico-social en Europe, David Clifford "contribuera à l'élaboration de stratégies value add de la société de gestion et à lever des capitaux pour investir dans des opportunités à forte valeur ajoutée dans le domaine de la santé en Europe".