LifeMD propose Ozempic de Novo à 499 $/mois aux clients américains éligibles qui paient en espèces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 3 et du contexte général)

La société de télésanté LifeMD

LFMD.O a déclaré mardi qu'elle offrirait le médicament contre le diabète Ozempic du fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO à 499 $ par mois aux patients américains éligibles.

Les patients auto-payeurs ou non assurés éligibles, ainsi que les patients assurés dont les régimes ne couvrent pas les thérapies GLP-1, auront accès à toutes les doses approuvées d'Ozempic, a déclaré la société, en référence à la classe de traitements qui aident à réguler l'appétit et le métabolisme du glucose.

Les actions de la société new-yorkaise étaient en hausse de 6,2 % à 6,84 dollars dans les premiers échanges.

Novo propose Ozempic pour 499 dollars par mois aux patients éligibles payant en espèces via sa propre pharmacie, NovoCare, et par l'intermédiaire de partenariats avec d'autres plateformes de télésanté telles que GoodRx.

"Nous renforçons notre capacité à fournir des thérapies GLP-1 approuvées par la FDA aux prix d'auto-paiement les plus compétitifs du marché", a déclaré Justin Schreiber, directeur général de LifeMD.

Le fabricant de médicaments collabore également avec LifeMD et d'autres sociétés de télésanté pour vendre son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, dans le cadre de ses efforts visant à endiguer les ventes de versions composées et à élargir l'accès aux patients qui paient comptant.

Le fabricant danois est confronté à un ralentissement de la croissance pour Wegovy, qui perd des parts de marché au profit de Zepbound, le traitement concurrent d'Eli Lilly

LLY.N .

LifeMD est également partenaire de Gifthealth, le réseau de pharmacies de Lilly, par l'intermédiaire duquel le fabricant de médicaments vend des flacons de Zepbound à des prix réduits pour les clients qui paient en espèces.