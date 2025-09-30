 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LifeMD grimpe après avoir proposé l'Ozempic de Novo à 499 $ par mois
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de télésanté LifeMD LFMD.O augmentent de 2,5 % à 6,60 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare avoir conclu un partenariat avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour offrir son médicament contre le diabète Ozempic à 499 $ par mois aux patients américains admissibles

** Grâce à ce partenariat, les patients éligibles qui paient eux-mêmes ou qui ne sont pas assurés, ainsi que les patients assurés dont les plans ne couvrent pas les thérapies GLP-1, auront désormais un accès direct à l'Ozempic

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 30 % depuis le début de l'année

