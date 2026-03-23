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Lifecore progresse grâce à un nouvel accord de fabrication qui conforte ses perspectives de croissance
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de Lifecore Biomedical LFCR.O , fabricant de médicaments à façon, augmentent de 1,4 % à 4,07 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir signé un accord de fabrication avec un nouveau client sur le marché de l'esthétique

** L'accord implique la reprise de la production américaine d'un médicament injectable stérile déjà approuvé, actuellement fabriqué en dehors des États-Unis, indique la société

** Lifecore estime que le transfert devrait augmenter l'offre sur le marché américain et enrichir son portefeuille de produits en phase de commercialisation

** Lifecore s'attend à ce que le programme génère des revenus commerciaux dans les 24 mois

*lifecore s'attend à ce que le programme génère des revenus commerciaux dans les 24 mois * L'accord soutient l'objectif de croissance annuelle moyenne des revenus d'environ 12 % jusqu'en 2029, selon Lifecore

** Il s'agit du troisième accord de transfert de site commercial de la société en cinq mois environ - LFCR

** Les actions augmentent de ~10% en 2025

Valeurs associées

LANDEC
8,8400 USD NASDAQ +0,91%
LIFECORE BIOMED
4,0200 USD NASDAQ 0,00%
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