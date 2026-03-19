Life360 est déclassée par DA Davidson en raison du risque d'exécution et du ralentissement de la croissance internationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mars - ** D.A. Davidson abaisse la recommandation sur le titre du fournisseur d'applications de suivi familial Life360
LIF.O de "achat" à "neutre" en raison du risque d'exécution élevé en 2026 et du ralentissement de la croissance des utilisateurs actifs mensuels à l'international
** "Nous pensons que LIF devra peut-être consacrer plus de temps au développement de nouvelles fonctionnalités/au marketing pour attirer de plus larges segments d'utilisateurs internationaux qui resteront sur la plateforme et se convertiront en abonnés payants", a déclaré la société de courtage.
** D.A. Davidson réduit également l'objectif de cours pour LIF, le faisant passer de 70 à 40 dollars
** Six des huit sociétés de courtage recommandent l'action à "acheter" ou plus, deux la maintiennent à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 70 dollars, selon les données compilées par LSEG.
** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~37% cette année
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