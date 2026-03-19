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Liberty Global réduit de moitié sa participation dans ITV et la ramène à 2,5 %
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et d'éléments de contexte)

Liberty Global LBTYA.O a réduit sa participation dans ITV ITV.L à 2,5 % au 17 mars, contre près de 5 % comme l'a montré une déclaration réglementaire jeudi, sortant ainsi de la liste des 10 premiers actionnaires de la société de télévision britannique.

Voici quelques détails clés:

* Les actions de la société ont baissé de 2 % après la publication de l'information.

* Liberty Global était le principal actionnaire d'ITV avant de réduire de moitié sa participation de 10 % à 5 % en octobre.

* Avec 5 %, il était le sixième actionnaire d'ITV, selon les données de LSEG.

* Le groupe médiatique américain a acquis pour la première fois une participation importante dans ITV en 2014.

* Au début du mois, ITV a déclaré qu'elle était toujours "activement engagée" dans des pourparlers pour vendre son unité de médias et de divertissement à Sky.

Valeurs associées

ITV
78,775 GBX LSE -2,14%
LIBERTY GLOBAL RG-A
11,8700 USD NASDAQ 0,00%
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