Liberty Global réduit de moitié sa participation dans ITV et la ramène à 2,5 %

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(Ajout d'actions et d'éléments de contexte)

Liberty Global LBTYA.O a réduit sa participation dans ITV ITV.L à 2,5 % au 17 mars, contre près de 5 % comme l'a montré une déclaration réglementaire jeudi, sortant ainsi de la liste des 10 premiers actionnaires de la société de télévision britannique.

Voici quelques détails clés:

* Les actions de la société ont baissé de 2 % après la publication de l'information.

* Liberty Global était le principal actionnaire d'ITV avant de réduire de moitié sa participation de 10 % à 5 % en octobre.

* Avec 5 %, il était le sixième actionnaire d'ITV, selon les données de LSEG.

* Le groupe médiatique américain a acquis pour la première fois une participation importante dans ITV en 2014.

* Au début du mois, ITV a déclaré qu'elle était toujours "activement engagée" dans des pourparlers pour vendre son unité de médias et de divertissement à Sky.