Liberty Global réduit de moitié sa participation dans ITV dans le cadre d'un changement de portefeuille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Liberty Global aux paragraphes 3 et 4)

Les actions d'ITV ITV.L ont chuté de plus de 12% mercredi après que Liberty Global LBTYA.O , le principal actionnaire du diffuseur britannique, a réduit de moitié sa participation, qui s'élève désormais à environ 5%.

Liberty Global Ventures a vendu 193,4 millions d'actions ITV à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'une transaction en bloc, a déclaré un teneur de livre, ce qui a permis de lever environ 135 millions de livres (181 millions de dollars).

Liberty Global "se débarrasse de certains actifs tout en donnant la priorité à nos investissements à grande échelle", a déclaré un porte-parole, comme indiqué dans son communiqué de presse sur les résultats du premier trimestre.

"Dans le cadre de ce processus, nous cédons une partie de notre participation dans ITV", a déclaré le porte-parole.

Les actions d'ITV ont baissé de 8,5 % en milieu de matinée après la vente. La société d'investissement spécialisée Redwheel devient le principal actionnaire d'ITV avec une participation de 6 %, selon les données du LSEG.

La vente de la participation de Liberty Global, à un prix non divulgué dans le cadre d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres, intervient à un moment crucial pour le radiodiffuseur, qui doit faire face aux défis posés par ses concurrents dans le domaine de la diffusion en continu et à la faiblesse du marché de la publicité. En juillet, ITV a publié une baisse de 7 % de ses recettes publicitaires totales pour le premier semestre de l'année, bien que ce chiffre soit inférieur au consensus des analystes qui tablaient sur une baisse de 8 %.

Liberty Global a accepté une période de blocage de 60 jours pour toute nouvelle vente d'actions ITV. BNP Paribas et Deutsche Numis étaient les coordinateurs globaux conjoints et les teneurs de livre du placement.

(1 dollar = 0,7451 livre)