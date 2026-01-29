Liberty Energy progresse après un bénéfice de base ajusté au T4 supérieur aux attentes

28 janvier - ** Les actions de Liberty Energy LBRT.N augmentent de 6,6% dans les échanges prolongés

** La société affiche un bénéfice de base ajusté de 158 millions de dollars contre 105 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** La société conclut un projet de réservation d'énergie avec un autre développeur de centres de données de premier plan pour l'expansion d'un centre de données de 330 MW au Texas

** LBRT s'attend à ce que le projet commence à fonctionner en deux phases, avec la première partie mise en service au quatrième trimestre 2027 et la seconde partie au deuxième trimestre 2028

** En 2025, les actions ont baissé de 7,2 %