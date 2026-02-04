 Aller au contenu principal
Liberty Energy plonge après l'augmentation de son émission d'obligations convertibles à 700 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février -

** La société de services pétroliers Liberty Energy LBRT.N a perdu 1,3 % à 25,70 $ avant la cloche, après avoir levé plus de capitaux que prévu

** La société LBRT, basée à Denver, Colorado, a annoncé au début du mercredi () la fixation du prix d'une offre privée de 700 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans

(CBs)

** Les actions de LBRT ont baissé de 0,2 % mardi à 26,04 $ après que la société ait dévoilé en fin de journée lundi () une offre de 500 millions de dollars pour rembourser la dette dans le cadre de l'accord de crédit avec J.P. Morgan, et le reste pour les besoins généraux de l'entreprise

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles est fixé à 34,50 $, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action

** La société utilisera ~99 millions de dollars du produit net de l'offre pour payer le coût des transactions d'options d'achat plafonnées: le prix d'option d'achat plafonné de 65,10 dollars représente une prime de 150% par rapport à la dernière vente de l'action

** Jusqu'à mardi, les actions de LBRT ont augmenté de 41% pour commencer 2026. L'action, qui a atteint un record intrajournalier de 27,21 $ jeudi dernier, a plus que doublé au cours des six derniers mois ** La note moyenne des 12 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 23 $, en hausse par rapport à 19 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

