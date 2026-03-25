Liberty Energy chute après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 450 millions de dollars

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25 mars - ** La société de services pétroliers Liberty Energy

LBRT.N chute de 6,6 % à 27,75 $ avant l'ouverture de la bourse, alors qu'elle cherche à augmenter son capital ** LBRT, basée à Denver, Colorado, annonce une offre privée d'obligations convertibles à 6 ans de 450 millions de dollars (CBs)

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution ** Début février, LBRT a procédé à l'émission d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans d'un montant de 700 millions de dollars pour rembourser sa dette et à d'autres fins

** Jusqu'à la clôture du mardi, les actions de LBRT ont augmenté de 61 % depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 4,8 milliards de dollars. L'action a atteint un record intraday de 32,40 $ le 19 mars

** La note moyenne de 12 analystes est "acheter"; PT médian 30 $, selon les données de LSEG