Liberty Energy chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février -

** Les actions de la société de services pétroliers Liberty Energy LBRT.N ont baissé de 8 % à 24,01 $ dans les échanges prolongés

après l'annonce d'une levée de fonds.

** La société basée à Denver, Colorado, annonce une offre privée de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser la dette contractée dans le cadre de l'accord de crédit conclu avec la banque J.P. Morgan Chase et certains autres prêteurs, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle

** La société a environ 162 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 4,2 milliards de dollars

** Les actions de LBRT ont augmenté de 5,8 % pour atteindre un niveau record de 26,09 $ lundi. L'action a augmenté de 41% depuis le début de l'année et a plus que doublé au cours des six derniers mois ** Les actions ont terminé en hausse de 16% jeudi après que la société a annoncé mercredi soir un bénéfice ajusté de base pour le 4ème trimestre supérieur aux attentes et qu'elle a déclaré avoir conclu un projet de réservation d'énergie avec un autre développeur de centres de données pour une expansion au Texas, au milieu d'une montée en flèche des prix du brut en raison des craintes d'une attaque américaine contre l'Iran ** 8 des 12 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", le reste comme un "maintien"; PT médian de 23 $, selon les données de LSEG