Libéré du poids de sa dette, Ryanair compte voler plus haut

Le transporteur irlandais rapporte avoir remboursé sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, alors qu'il prépare une nouvelle phase de croissance à bas coûts. Le titre progresse de plus de 3% à Dublin.

Ryanair annonce avoir remboursé ce 25 mai sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, devenant ainsi "effectivement sans dette" pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 1997. Le groupe dispose désormais d'une flotte non gagée de 620 Boeing 737.

Le directeur financier Neil Sorahan a souligné que cette situation financière "renforce davantage l'écart de coûts" avec les concurrents, dont beaucoup restent exposés à des dettes de long terme et à des contrats de location d'avions coûteux.

Le groupe met également en avant sa notation BBB attribuée par Fitch Ratings et S&P Global Ratings, ainsi qu'une solide position de liquidité.

Ryanair rappelle que cette obligation de 1,2 MdEUR avait été émise pendant la crise du Covid-19. La compagnie prévoit de revenir "de manière opportuniste" sur le marché obligataire à l'avenir afin d'accompagner son objectif de 300 millions de passagers par an d'ici l'exercice 2034, avec jusqu'à 50 livraisons annuelles de Boeing MAX-10 à partir de 2029.