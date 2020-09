Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Le pdt du parlement en désaccord avec la méthode de formation du gouvernement Reuters • 13/09/2020 à 13:39









(Répétition titre) BEYROUTH, 13 septembre (Reuters) - Le président du parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré que sa formation politique était en désaccord avec la méthode du Premier ministre désigné pour constituer le gouvernement et qu'il ne souhaitait pas y entrer dans ces conditions. Il s'est dit en revanche toujours prêt à coopérer afin d'assurer la stabilité du pays en crise. Les services de Nabih Berri, qui dirige le mouvement Amal, un parti musulman chiite allié au puissant groupe du Hezbollah, ont listé dans un communiqué les reproches adressés au Premier ministre, en particulier concernant le manque de consultation. "Le problème n'est pas avec la France, il s'agit d'un problème interne", a souligné le cabinet de Nabih Berri, alors qu'un membre de cette formation avait fait état précédemment d'un entretien téléphonique samedi du président du parlement avec le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Emmanuel Macron, de retour au Liban, insiste sur l'urgence d'un changement Entretien de Macron avec Berri pour faciliter la formation du gouvernement-responsable libanais ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Beyrouth, rédigé par Edmund Blair, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.