Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Le bilan de l'explosion à Beyrouth s'alourdit à plus de 70 morts Reuters • 05/08/2020 à 00:09









BEYROUTH, 5 août (Reuters) - Le bilan de l'importante explosion survenue mardi dans la capitale libanaise Beyrouth s'est alourdi à 78 morts et près de 4.000 blessés, a déclaré à Reuters le ministre de la Santé, Hamad Hasan. "Il y a de nombreuses personnes encore portées disparues (...) Les recherches sont compliquées de nuit car il n'y a pas d'électricité", a-t-il ajouté. "Nous faisons face à une vraie catastrophe et avons besoin de temps pour évaluer la portée des dégâts". Un peu plus tôt, un haut responsable libanais cité par des médias locaux a indiqué que près de 2.700 tonnes de nitrates d'ammonium étaient stockées depuis plusieurs années dans l'entrepôt qui serait l'épicentre de l'explosion. (Laila Bassam; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.