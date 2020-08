Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-L'enquête sur l'explosion n'aboutira pas "très rapidement"-Aoun Reuters • 15/08/2020 à 20:24









PARIS, 15 août (Reuters) - Le président libanais Michel Aoun a déclaré samedi que l'enquête sur l'explosion survenue le 4 août dans le port de Beyrouth ne pourra pas aboutir très rapidement et que l'aide ira là où elle est nécessaire. Bien sûr, nous avons la volonté de faire aboutir l'enquête très rapidement. Mais nous avons découvert que la situation est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que l'enquête ne pourra pas aboutir très rapidement comme on le souhaitais", a déclaré Michel Aoun lors d'une interview à BFM TV. "J'ai demandé à ce que l'aide envoyée par les pays étrangers soit donnée exactement là où il y en a besoin", a encore dit le président libanais. (Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.