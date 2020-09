Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Adib lance un appel à la coopération pour la réussite du plan Macron Reuters • 21/09/2020 à 08:19









BEYROUTH, 21 septembre (Reuters) - Le Premier ministre libanais désigné a invité lundi tous les partis à oeuvrer à la formation rapide d'un nouveau gouvernement et à la réussite de l'initiative du président français Emmanuel Macron pour tenter de sortir le Liban de la crise. "Tout retard supplémentaire exacerbe la crise et l'aggrave. Le Liban ne peut pas se permettre de perdre du temps face aux crises sans précédent qu'il traverse", souligne Mustapha Adib dans un communiqué rapporté par l'agence de presse nationale. Près d'une semaine après la date limite du 15 septembre que leur avait fixée Emmanuel Macron, les partis politiques libanais n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la composition du nouveau gouvernement, en raison notamment de l'insistance du Hezbollah et de ses alliés du mouvement chiite Amal à obtenir le ministère des Finances. (Tom Perry, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.