Lhyfe: une aide de 14 millions d'euros octroyée en Espagne

(CercleFinance.com) - Lhyfe s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir décroché une subvention de 14 millions d'euros pour développer son premier site de production d'hydrogène vert en Espagne.



Ce financement, obtenu dans le cadre du programme gouvernemental 'H2 Pioneros', va lui permettre de lancer un site d'une capacité installée de 15 MW, susceptible de fournir jusqu'à cinq tonnes d'hydrogène vert par jour à des entreprises industrielles locales.



Le début de la production est prévu en 2026.



L'usine, qui doit être située dans une zone industrielle de Vallmoll (province de Tarragone), est destinée à répondre à la demande d'hydrogène vert de différentes entreprises industrielles de la région.



Lhyfe dit viser des entreprises de la chimie et d'autres secteurs souhaitant remplacer les combustibles fossiles actuellement utilisés dans leur processus de production par de l'hydrogène vert, ainsi que des entreprises de transport ou de logistique cherchant à remplacer leur flotte par des véhicules moins polluants.



Le projet de Lhyfe figure parmi les 14 projets sélectionnés en 2023 pour bénéficier d'un financement de la part d'H2 Pioneros, sur un total de 81 projets présentés.



Vers 12h00, le titre Lhyfe progressait de 4,6%, mais accuse encore un repli de 46% cette année.





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +5.63%