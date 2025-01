Lhyfe : subvention d'environ 11 millions d'euros pour un site de production d'hydrogène vert

(AOF) - Lhyfe, spécialiste de la production et de la fourniture d'hydrogène vert et renouvelable pour l'industrie et la mobilité, annonce l'obtention d'une subvention d'environ 11 millions d'euros (130 millions de couronnes suédoises) de la part de Klimatklivet, un programme d'investissement soutenu par l'Agence Suédoise pour la Protection de l'Environnement et cofinancé par l'Union européenne. Cette subvention vise à soutenir la construction d'un site de production d'hydrogène vert à Vaggeryd, dans le comté de Jönköping, au sud de la Suède.

Le site de production de Lhyfe à Vaggeryd pourrait approvisionner les nombreuses stations d'avitaillement hydrogène en cours de construction dans la région, formant ainsi un réseau d'approvisionnement en hydrogène vert au plus près des principaux axes de transport.

Outre le secteur des transports, ce site de production pourrait également alimenter en hydrogène vert les processus industriels de combustion et de production.

Avec cette usine, Lhyfe pourrait produire jusqu'à 4,4 tonnes d'hydrogène vert par jour (sur la base d'une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) afin de répondre à la demande du marché et de contribuer à l'objectif de zéro émission nette. Les premiers kilogrammes d'hydrogène vert et renouvelable pourraient être produits en 2027.

Cette unité et celle de Trelleborg, de taille équivalente et pour laquelle Lhyfe a également obtenu une subvention de Klimatklivet en juin 2024, créeront un solide système d'approvisionnement en hydrogène vert et renouvelable dans le sud et le centre de la Suède.

