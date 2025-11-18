 Aller au contenu principal
Lhyfe signe un contrat pluriannuel pour la fourniture d'hydrogène vert et renouvelable
information fournie par AOF 18/11/2025 à 18:14

(AOF) - Lhyfe a dévoilé la signature d’un contrat pluriannuel auprès d’un acteur du secteur de la mobilité lourde hydrogène. Le producteur d’hydrogène vert et renouvelable s’est ainsi engagé à fournir plus de 200 tonnes d’hydrogène RFNBO (Renewable fuel of non biological origin), le standard le plus exigeant de l’Union européenne. Avec ce volume, les camions de son client pourront parcourir plus de 2,5 millions de kilomètres, tout en évitant l’émission d’environ 1 700 tonnes de CO2. Le contrat est effectif depuis le 1er novembre.

LHYFE
2,9450 EUR Euronext Paris -1,34%
