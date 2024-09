Lhyfe : signature d’un contrat de vente d’hydrogène vert en Allemagne

AOF - EN SAVOIR PLUS

Lhyfe et H2 MOBILITY Deutschland ont signé un accord de cinq ans pour la livraison d'hydrogène renouvelable produit à partir de sources d'énergie renouvelables pour le secteur des transports.

(AOF) - Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert, a annoncé la signature d’un contrat de vente d’hydrogène vert avec le principal développeur de stations-service H2 MOBILITY Deutschland pour certaines de ses stations-service en Allemagne. L'hydrogène sera fourni par le futur site de production de Lhyfe à Schwäbisch Gmünd, la plus grande usine de production d'hydrogène vert du Land du Bade- Wurtemberg.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.