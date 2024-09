LHYFE : Résultats semestriels 2024 : Chiffre d'affaires multiplié par 4, poursuite de la montée en puissance industrielle et commerciale

Chiffre d'affaires de 1,7 M€ au 1 er semestre 2024, x4 par rapport au 1 er semestre 2023

Consolidation du portefeuille de clients et visibilité accrue sur le chiffre d'affaires, avec plusieurs contrats d'offtake signés en France et en Allemagne, incluant la récente signature d'un contrat d'une durée de 5 ans avec le premier réseau de stations-service en Europe, H2 Mobility

Fonctionnement à pleine capacité du site de Bouin avec un taux de succès des livraisons de 100%

Poursuite du passage à l'échelle industrielle, avec le franchissement d'étapes importantes, notamment l'octroi par le gouvernement français d'une subvention pouvant atteindre 149 M€ pour le projet de 100 MW Green Horizon près du Havre en France

Accroissement du montant des subventions sécurisées : environ 243 M€, x3 par rapport au 1 er semestre 2023, pour soutenir le développement et la construction des projets du pipeline

Solide position de trésorerie avec 93 M€ de disponibilités au 30 juin 2024

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe :

« Nos performances au premier semestre 2024 témoignent de l'efficacité de notre équipe, alors que nous évoluons dans un secteur en pleine structuration. Avec un chiffre d'affaires multiplié par quatre, nous montrons que notre stratégie est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais qu'elle génère également de la croissance. Notre portefeuille de clients continue à s'étoffer avec la signature de plusieurs nouveaux contrats importants. Nous renforçons ainsi notre rôle de pionnier dans le secteur. Dans les mois à venir, nous continuerons à innover, nous nous concentrerons sur le scale-up et sur la transformation des industries dans le monde entier. »

Nantes (France) – 24 septembre 2024 – 7h00 – Au cours de sa réunion du 23 septembre 2024, le Conseil d'administration de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE) , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre de l'exercice 2024 (période du 1 er janvier 2024 au 30 juin 2024). Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2024 est disponible sur le site internet de Lhyfe, espace Investisseurs.

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 : x4 comparé au 1 er semestre 2023

Au 1 er semestre 2024, Lhyfe a poursuivi le développement de ses ventes, ayant plus que quadruplé son chiffre d'affaires à 1,7 M€, comparé à 0,4 M€ au 1 er semestre 2023.

Cette performance reflète la montée en puissance de l'unité de production de Bouin et l'élargissement du portefeuille de clients à la suite de la signature de nouveaux contrats de vente d'hydrogène vert, tant en France qu'en Allemagne. Pour rappel, Lhyfe a récemment entamé la constitution de son portefeuille allemand avec les premiers clients livrés en Allemagne au 2 nd semestre 2023.

Depuis le début de l'année 2024, le Groupe a réalisé 290 livraisons auprès de clients principalement situés en France et en Allemagne, avec un taux de livraison de 100%.

Pour répondre à l'accroissement de la demande des clients dans la région, l'augmentation de la capacité de production du site de Bouin est planifiée et sera mise en œuvre dans les prochains mois en fonction du planning de production du site. La capacité de production installée actuelle de 1 MW sera portée à 2,5 MW (soit un maximum de 1 tonne d'hydrogène vert par jour). Parallèlement, l'autorisation de stockage sur site a été augmentée de 1 tonne à 5 tonnes.

Un portefeuille clients élargi renforçant la visibilité sur les ventes

De nouveaux contrats clients ont été signés au cours de la période, renforçant la visibilité sur le volume de ventes.

Ces nouveaux clients incluent notamment le spécialiste des transports Hyliko, le groupe de projets routiers Karp Kneit, Geométhane et une société de taxis.

En Allemagne, le portefeuille de clients s'est également élargi, avec notamment le groupe Leipziger Stadtwerke et, plus récemment, la signature durant l'été 2024 d'un contrat de fourniture d'hydrogène vert pendant cinq ans avec H2 Mobility Deutschland, le plus grand opérateur européen de stations publiques d'hydrogène, pour fournir plus de 240 tonnes d'hydrogène vert en moyenne par an (1 200 tonnes sur la période). Il s'agit du premier contrat long terme de fourniture d'hydrogène vert bulk signé par Lhyfe en Allemagne. Ce contrat s'inscrit dans la continuité du contrat long-terme signé avec HYmpulsion au 2 nd semestre 2023 pour approvisionner 7 de ses stations-service en France.

D'autres contrats à long terme ont été signés depuis le début de l'année, renforçant ainsi le portefeuille clients, et incluent un contrat de fourniture d'hydrogène vert de trois ans avec un opérateur de stations-service en France pour plus de 45 tonnes par an, ainsi qu'un contrat de fourniture de trois ans signé en août 2024 avec un grand acteur du secteur de l'énergie en Allemagne pour plus de 40 tonnes d'hydrogène vert par an en moyenne. Tous ces contrats contribueront à la montée en puissance commerciale des sites existants et à venir du Groupe en France et en Allemagne.

Point sur les sites existants

France : Lhyfe Occitanie (Bessières) et Lhyfe Bretagne (Buléon)

Les sites de Buléon et Bessières, d'une capacité d'électrolyse de 5 MW chacun, soit une capacité sept fois plus importante que le site historique de Bouin, sont désormais installés. Ces deux nouveaux sites en Bretagne et en Occitanie représentent les deux plus grands sites bulk de production d'hydrogène vert et renouvelable de France. Les deux unités de production adoptent un nouveau format “conteneurisé”, qui présente le double avantage de réduire l'emprise au sol des sites et de favoriser leur évolutivité afin d'accompagner le développement des usages dans les régions. Les premières livraisons aux clients auront lieu d'ici la fin de l'année.

Allemagne : Tübingen

Lhyfe a construit un site de production d'hydrogène vert à Tübingen, en Allemagne, qu'elle va exploiter pour le compte de Deutsche Bahn. Il s'agit du premier site installé et exploité par Lhyfe en Allemagne. Situé dans le centre d'innovation de DB Energie, filiale du groupe Deutsche Bahn, ce site a une capacité de production annuelle allant jusqu'à 30 tonnes (capacité d'électrolyse installée de 1 MW) et est alimenté en énergie issue du portefeuille d'électricité verte de Deutsche Bahn. Au centre d'innovation de Tübingen, DB Energie teste en effet de nouvelles technologies pour l'approvisionnement durable en énergie du secteur ferroviaire, notamment dans le cadre du projet « H2goesRail ». Un train à hydrogène, alimenté en hydrogène vert, sera mis en service cette année sur un itinéraire d'essai dans le Bade-Wurtemberg, entre les villes de Tübingen, Horb et Pforzheim.

Progression des sites en phase Construction

France : sites bulk de Croixrault et Le Cheylas

A Croixrault, dans les Hauts-de-France, Lhyfe a lancé les travaux de génie civil au 1 er semestre 2024, après avoir obtenu l'ensemble des permis et autorisations nécessaires pour lancer la construction d'une unité de production visant à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée d'électrolyse de 5 MW) et avoir pris la décision d'investissement pour ce site. Cette unité de production, située sur la zone industrielle de la Mine d'Or, le long de l'autoroute A29, vise à alimenter des usages locaux en matière de mobilité et d'industrie.

Au Cheylas, entre Grenoble et Chambéry, Lhyfe pris la décision d'investissement concernant un site de production d'hydrogène vert et vient de lancer les travaux de génie civil au 2 nd semestre 2024. A partir de 2025, et pour une période de 10 ans, Lhyfe fournira jusqu'à 1,6 tonne d'hydrogène vert par jour à son principal client sur site, HYmpulsion, pour répondre aux besoins de 7 stations hydrogène situées sur l'arc alpin. Lhyfe approvisionnera également des industriels régionaux cherchant à remplacer l'hydrogène gris ou le gaz naturel par de l'hydrogène vert. Pour répondre à une demande croissante de la part de clients dans la région, la capacité de production initialement prévue pour ce site, de 2 tonnes d'hydrogène vert par jour, a été relevée à 4 tonnes par jour (soit une capacité d'électrolyse installée de 10 MW). Pour ce projet, Lhyfe a reçu au cours du 1 er semestre 2024 une subvention de 5,5 millions d'euros.

Allemagne : construction en cours sur le site bulk de Schwäbisch Gmünd

A Schwäbisch Gmünd, la construction du site de production (jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour, soit une capacité installée d'électrolyse de 10 MW) s'est poursuivie au 1 er semestre 2024. Une grande partie des équipements ont été livrés et installés sur le site. L'installation électrique ainsi que celle de la tuyauterie sont en cours.

Une position financière solide

Au 30 juin 2024, le Groupe bénéficiait d'une solide position financière avec 93 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 114 M€ au 31 décembre 2023.

Au 1 er semestre 2024, le montant des subventions sécurisées [1] par Lhyfe, principalement destinées à financer ses sites de production en cours de construction ou en développement, dans le cadre d'appels à projets nationaux et européens compétitifs, a continué d'augmenter. Au 30 juin 2024, les subventions sécurisées s'élevaient à 243 M€, soit trois fois le montant atteint au 1 er semestre 2023.

Ce montant intègre notamment les trois subventions suivantes, obtenues ou confirmées au 1 er semestre 2024 :

une subvention de 5,5 M€ relative au projet de construction d'une unité de production au Cheylas, en France, obtenue auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes ;

une subvention d'environ 11 M€ obtenue en juin 2024 auprès de Klimatklivet, programme d'investissement soutenu par l'Agence suédoise de protection de l'environnement, pour construire une unité de production d'hydrogène vert à Trelleborg, en Suède, qui sera en mesure de produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (sur la base d'une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) ;

une subvention pouvant aller jusqu'à 149 M€, confirmée au 1 er trimestre 2024 par l'État français, pour le projet Green Horizon qui prévoit la construction d'une unité de production d'hydrogène vert d'une capacité d'électrolyse installée de 100 MW près du Havre.

Pipeline de projets au 30 juin 2024 : 9,5 GW de capacité d'électrolyse installée

A la fin du 1 er semestre 2024, le pipeline de Lhyfe [2] représente une capacité d'électrolyse installée totale de 9,5 GW (vs. 9,9 GW à fin décembre 2023). Bénéficiant depuis 2022 du soutien du plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, ce portefeuille de projets est géré de manière dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation des projets.

Au sein de ce portefeuille, les projets à un stade de développement avancé [3] représentent une capacité installée totale de 598 MW au 30 juin 2024 (vs. 559 MW à fin décembre 2023).

Au 30 juin 2024, la répartition du pipeline de projets de Lhyfe entre les différentes phases est la suivante :

Juin 2024 Fin 2023 Unités en Opération 4 12 MW 6 MW Projets phase Construction [4] 43 MW 39 MW Projets phase Awarded 4 10 MW 25 MW Projets phase Tender Ready 4 545 MW 495 MW Projets à un stade de développement avancé 3 598 MW 559 MW Projets phase Advanced Development 4 4,4 GW 5,0 GW Projets phase Early Stage 4 4,5 GW 4,3 GW Total pipeline de projets 9,5 GW 9,9 GW

Au cours du 1 er semestre 2024, les équipes de Lhyfe ont continué à travailler sur le développement de projets bulk, on-site et backbone, avec l'atteinte de jalons significatifs durant la période pour plusieurs d'entre eux [5] :

Projets bulk : Lancement d'un premier projet à Wallsend, au Royaume-Uni, avec un site de production d'hydrogène vert de 20 MW capable de produire jusqu'à 8 tonnes d'hydrogène vert par jour ; Obtention d'une subvention d'environ 11 M€ pour une unité de production de 10 MW à Trelleborg, dans le sud de la Suède, qui sera en mesure de produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour.

Projets on-site : Obtention d'une subvention pouvant aller jusqu'à 149 M€ du gouvernement Français pour le projet Green Horizon qui prévoit la construction d'une usine de production d'hydrogène vert de 100 MW près du Havre, en Normandie, à proximité de l'usine Yara, dont la feuille de route de décarbonation intègre l'utilisation d'hydrogène vert ; Conclusion d'un protocole d'accord avec Ugitech, filiale de Swiss Steel Group, visant à créer une unité de production d'hydrogène vert sur le site d'Ugitech à Ugine, en Savoie, d'une capacité allant jusqu'à 12 tonnes par jour (soit une capacité d'électrolyse de 30 MW).



Après la clôture du 1 er semestre 2024, deux autres projets on-site ont atteint des jalons significatifs :

Conclusion d'un partenariat avec Elyse Energy, pionnier de la production de molécules bas-carbone, en vue de développer la production de e-méthanol à partir d'hydrogène vert qui serait produit par Lhyfe au sein d'un site de production (jusqu'à 85 tonnes par jour) à construire au cœur de l'écosystème portuaire industriel et logistique de l'Estuaire de la Loire, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire et remporté par Lhyfe ;

Conclusion d'un partenariat avec OX2, l'un des plus grands développeurs européens d'éoliennes terrestres, et Velarion, pour créer un pôle industriel basé sur l'hydrogène à Ånge, en Suède, comprenant une unité d'environ 300 MW capable de produire jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert par jour et qui serait notamment utilisé par l'usine d'engrais neutre en carbone de Velarion qui serait située au sein de ce pôle industriel.

Résultats semestriels 2024

Compte de résultat consolidé

En M€ - IFRS 30/06/2024

(6 mois) 30/06/2023

(6 mois) Chiffre d'affaires 1,7 0,4 EBITDA ajusté [6] (13,1) (14,3) Résultat opérationnel courant (13,0) (16,2) Résultat opérationnel (13,3) (16,2) Résultat financier 0,7 0,6 Résultat net de l'ensemble consolidé (14,0) (15,9)

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024 a plus que quadruplé pour s'établir à 1,7 M€, contre 0,4 M€ sur le 1 er semestre 2023, principalement lié à la fourniture et la distribution d'hydrogène vert produit sur le site de Bouin Cette augmentation significative du chiffre d'affaires est le résultat d'un accroissement du portefeuille de clients du Groupe sur les douze derniers mois, en France et en Allemagne.

L'EBITDA ajusté est de (13,1) M€ sur le 1 er semestre 2024, représentant une amélioration par rapport aux (14,3) M€ ressortant au 30 juin 2023, reflétant principalement une marge complémentaire résultant d'une hausse de l'activité et une gestion efficace des coûts.

+1,1 M€ de marge brute complémentaire par rapport au 1 er semestre 2023, reflétant une croissance du chiffre d'affaires ;

semestre 2023, reflétant une croissance du chiffre d'affaires ; Charges externes quasiment stables à (5,9) M€, avec des coûts de transport et de maintenance plus élevés – en lien avec une activité accrue – mais compensés par un recours plus limité aux prestataires externes ;

Charges de personnel en hausse limitée de +0,2 M€, soit +2%, après retraitement des paiements fondés sur des actions. Au 30 juin 2024, l'effectif ressort à 200 personnes, contre 192 au 30 juin 2023, reflétant l'optimisation de la structure du Groupe. Pour 2024, les effectifs devraient se stabiliser autour du niveau actuel, avec quelques recrutements liés principalement à l'exploitation et à la maintenance des nouveaux sites, à la suite de leur installation et de leur démarrage commercial.

La perte d'exploitation courante du Groupe s'élève à (13,0) M€, contre (16,2) M€ au 30 juin 2023, reflétant (i) une amélioration de l'EBITDA, (ii) un produit non-cash à hauteur de 1,9 M€ lié à un plan de paiements fondés en actions tandis qu'au cours du 1 er semestre 2023 une charge de 1,0 M€ avait été comptabilisée, partiellement compensée par (iii) une hausse des amortissements.

Le résultat financier est quasiment stable à 0,7 M€, reflétant à la fois une hausse des charges financières, liée au crédit vert syndiqué et au refinancement d'actifs de transport d'hydrogène, et un revenu additionnel issu des intérêts de placement de la trésorerie disponible.

Ainsi, la perte nette pour la période est de (14,0) M€, représentant une amélioration par rapport à la perte nette de (15,9) M€ du 1 er semestre 2023.

Bilan consolidé

La variation de trésorerie s'est élevée à (21,4) M€ sur la période, répartie comme suit :

(14,4) M€ de cash-flow opérationnel, contre (11,4) M€ sur le 1 er semestre 2023, reflétant notamment une variation négative du besoin en fonds de roulement (variation négative de 2,9 M€ au 1 er semestre 2024 contre une variation positive de 2,1 M€ au 1 er semestre 2023) ayant compensé l'amélioration de l'EBITDA ;

semestre 2023, reflétant notamment une variation négative du besoin en fonds de roulement (variation négative de 2,9 M€ au 1 semestre 2024 contre une variation positive de 2,1 M€ au 1 semestre 2023) ayant compensé l'amélioration de l'EBITDA ; (16,8) M€ de cash-flow d'investissement contre (7,8) M€ sur le 1 er semestre 2023, lié principalement à l'achat d'équipements ainsi qu'aux coûts de développement et d'ingénierie liés aux projets ;

semestre 2023, lié principalement à l'achat d'équipements ainsi qu'aux coûts de développement et d'ingénierie liés aux projets ; 9,8 M€ de cash-flow de financement contre 2,5 M€ sur le 1 er semestre 2023, reflétant principalement le refinancement d'une grande partie des actifs de transport d'hydrogène pour 7,3 M€, un financement additionnel de 3 M€ dans le cadre du crédit vert syndiqué signé fin 2023 et des subventions reçues.

Au 30 juin 2024, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 86,5 M€. La trésorerie disponible de la société s'établissait à 92,8 M€, tandis que la trésorerie nette [7] s'élevait à 27,8 M€, reflétant une augmentation de la dette sur la période. Pour rappel, la majorité de l'endettement a une maturité longue de plus de cinq ans. Cette position de trésorerie solide confère à la société une bonne visibilité pour poursuivre le déploiement de sa stratégie, l'accroissement de ses capacités de production et le développement de son pipeline de projets.

Confirmation des objectifs financiers

Le Groupe poursuit sa stratégie et confirme ses objectifs :

au titre de l'exercice 2024, quadrupler son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2023, soit un objectif de chiffre d'affaires d'environ 5 M€. La Société estime par ailleurs que le Groupe disposera à cette date d'une capacité installée totale d'environ 20 MW.

au titre de l'exercice 2026, une marge d'EBITDA ajusté Groupe [8] d'environ 10% pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 100 M€ ;

à l'horizon 2030, disposer d'une capacité installée de 3 GW d'actifs sous gestion [9] et une marge d'EBITDA ajusté Groupe supérieure à 30%. A titre indicatif, à cette date, la part nette des actifs détenue par Lhyfe [10] devrait s'élever à environ 20%.

Calendrier financier

Date Publication 27 mars 2025 (avant ouverture) Résultats annuels 2024 (audités) 23 mai 2025 Assemblée générale

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

[1] Incluant les subventions signées et les subventions attribuées et en cours de contractualisation

[2] Le pipeline n'inclut pas les projets offshore

[3] Projets en phases Tender Ready, Awarded ou Construction. La définition de ces phases est détaillée au paragraphe 1.8.1 du Document d'enregistrement universel 2023 approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 25 avril 2024 et disponible sur le site internet de Lhyfe

[4] Les différentes phases d'un projet sont décrites au paragraphe 1.8.1 du Document d'enregistrement universel 2023 approuvé par l'Autorité des marchés financiers le 25 avril 2024 et disponible sur le site internet de Lhyfe

[5] Pour davantage d'informations sur chacun de ces projets annoncés, voir https://www.lhyfe.com/investors/financial-press-releases/

[6] EBITDA ajusté : résultat opérationnel courant consolidé avant amortissements et provisions, avant charge liées aux rémunérations fondées sur des actions, et avant ajustement de juste valeur sur les instruments financiers dérivés

[7] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dettes financières (y compris dettes locatives IFRS 16)

[8] La notion de « marge d'EBITDA ajusté Groupe » est définie dans le Glossaire à la fin du Rapport Financier Semestriel

[9] La notion d'« actifs sous gestion » est définie dans le Glossaire à la fin du Rapport Financier Semestriel

[10] La notion de « part nette des actifs détenue par Lhyfe » est définie dans le Glossaire à la fin du Rapport Financier Semestriel