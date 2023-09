LHYFE : Résultats semestriels 2023 - Poursuite du scale-up industriel avec une accélération des investissements de Lhyfe dans ses futurs sites de production

Résultats semestriels 2023

Poursuite de la montée en puissance commerciale du site de production de Bouin, avec un chiffre d'affaires au premier semestre de €0.4m, soit +40% vs. le premier semestre 2022

Accélération attendue des ventes sur le deuxième semestre 2023, reflétant la signature de nouveaux contrats clients

Fort accroissement de la capacité de production attendue d'ici fin 2023, soit une capacité maximale de 4 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour (vs. 300 kg fin 2022)

Accélération des projets en phase « Construction » : 34 MW (vs. 9 MW à fin 2022)

Confirmation des objectifs 2024 et 2026, avec l'ambition de produire jusqu'à 22 tonnes d'hydrogène vert par jour à fin 2024 et jusqu'à 80 tonnes par jour à horizon 2026

Ambition : faire de Lhyfe un acteur majeur dans la mobilité en France et en Allemagne à l'horizon 2025

Résultats semestriels 2023 : poursuite du scale-up industriel avec une accélération des investissements de Lhyfe dans ses futurs sites de production

Consolidation des équipes et des expertises, structuration de la société, avec des effectifs portés à 192 collaborateurs à mi-2023 (vs. 149 fin 2022)

EBITDA semestriel de -15,3 M€ sous l'effet de l'accélération du développement, de l'investissement dans les projets et les futurs sites de production, ainsi que de la structuration de la société à l'international

Trésorerie disponible robuste à 127,7 M€ au 30 juin 2023

Nantes (France) – 27 septembre 2023 - 7h00 – Au cours de sa réunion du 26 septembre 2023, le Conseil d'administration de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre de l'exercice 2023 (période du 1 er janvier au 30 juin 2023). Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2023 est disponible sur le site internet de Lhyfe , espace Investisseurs.

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe :

« Notre 1 er semestre 2023 s'inscrit dans la lignée de l'année 2022, avec une montée en charge de notre site de production de Bouin qui fonctionnera à pleine capacité d'ici la fin de l'année afin de répondre à la demande de nos clients. Nous avons également poursuivi le déploiement de nos projets en construction, dont les premiers seront mis en service à la fin de l'année 2023, accéléré nos investissements, renforcer nos équipes sur l'ensemble de nos géographies, et conclu de nouveaux partenariats et accords stratégiques notamment dans l'offshore.

Désormais, nos projets en phase de construction représentent une capacité installée de 34 MW, nous permettant de confirmer l'accroissement de nos capacités de production à 4 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour en fin d'année. A fin 2024, nous visons de porter ce chiffre à 22 tonnes et à 80 tonnes à horizon 2026. »

Principaux faits marquants du 1 er semestre 2023

Accélération des projets en phases « Construction » ou « Awarded » à mi-2023

Au cours du 1 er semestre 2023, Lhyfe a poursuivi le développement de ses projets et la construction de ses unités de production à un rythme rapide avec, à mi-année 2023, 12 projets d'unités de production en phases « Construction 1 » ou « Awarded [1] », représentant une capacité de production totale de 64 MW (vs. 50 MW fin décembre 2022).

Durant ce semestre, 1 unité de production a été mise en opération en mer, le site Sealhyfe, et à l'issue de ce semestre, 12 projets d'unités de production sont en phases « Construction » ou « Awarded », représentant une capacité installée totale de 64 MW contre 50 MW à fin 2022.

Parmi les projets en phase « Construction », il convient de mentionner les projets suivants :

Lhyfe Bretagne (Buléon) : la construction du site de Lhyfe Bretagne à Buléon, qui pourra produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée de 5 MW), est engagée depuis le début de l'année 2023. Sa mise en service est attendue pour fin 2023. Cette unité fait partie du projet VhyGo (Vallée Hydrogène Grand Ouest), qui vise à bâtir la 1 ère infrastructure suprarégionale de distribution d'hydrogène vert en France, et bénéficie du soutien de l'ADEME.

Lhyfe Occitanie (Bessières) : La construction du site Lhyfe Occitanie à Bessières, qui pourra produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée de 5 MW), est également engagée depuis le début de l'année 2023. Sa mise en service est attendue pour fin 2023.

Lhyfe Bade-Würtemberg (Schwäbisch Gmünd, Allemagne) : Lhyfe a lancé au 1 er semestre 2023 les travaux de construction de l'unité de Lhyfe Bade-Würtemberg à Schwäbisch Gmünd, qui vise à produire environ 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée de 10 MW). La mise en service est prévue au 2 nd semestre 2024. Ce projet fait partie du projet HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles) ayant reçu 33 M€ de financement du fonds européen de développement régional (FEDER).

Tübingen (Allemagne) : dans le cadre du projet global H2goesRail de Deutsche Bahn et Siemens Mobility, Lhyfe va lancer au 2 nd semestre 2023 l'installation d'une unité de production d'une capacité maximale de 400 kg d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée de 1 MW) à Tübingen en Allemagne visant à alimenter les trains à hydrogène circulant sur la ligne Pforzheim-Horb-Tübingen à compter de 2024.

Brake (Allemagne) : Lhyfe va lancer la construction d'une unité de production à Brake en Allemagne visant à produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée de 10 MW) afin d'alimenter des usages locaux en matière de mobilité et d'industrie. Le permis de construire a été déposé au 1 er semestre 2023. La mise en service de cette unité est attendue au 2 nd semestre 2024.

Botnia Hydrogen (Suède) : Lhyfe porte, dans le cadre du consortium Botnia Hydrogen, un projet visant à développer des unités de production et d'avitaillement en hydrogène dans le nord de la Suède, d'une capacité de production totale maximale de 600 kg d'hydrogène vert par jour (soit une capacité installée totale de 1,5 MW), principalement destinées aux poids lourds et aux autobus. Les terrains et les connexions ont été sécurisés. La construction a débuté au cours du premier semestre 2023.

Lhyfe Pays de la Loire (Bouin) : la montée en puissance commerciale du site de Bouin se poursuit avec un élargissement de son portefeuille de clients et de nouvelles signatures de contrats de vente. Un accroissement de ses capacités de production est prévu courant 2024. La capacité installée actuelle de 1 MW représente une capacité de production allant jusqu'à 300 kg d'hydrogène vert par jour, et sera portée à 2,5 MW (soit environ 1 tonne d'hydrogène vert par jour) pour répondre à l'accroissement de la demande dans la région.

Au regard de ces réalisations et avec la mise en opération des premiers sites modulaires de 5 MW en France (Lhyfe Bretagne et Lhyfe Occitanie), la capacité de production installée en 2023 devrait être portée à plus de 4 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour, multipliée par x14 par rapport à fin 2022.

Un pipeline de projets à un stade de développement avancé [2] totalisant à fin juin 2023 une capacité installée de plus de 600 MW à horizon 2030

Les projets à un stade de développement avancé 2 , qui correspondent aux catégories de projets les plus matures du pipeline, représentent une capacité installée de 619 MW (versus 759 MW au 31 décembre 2022).

Parmi ces projets, les sites en « Construction » totalisent désormais une capacité installée de 34 MW à fin juin, contre 9 MW à fin 2022, du fait de la conversion de plusieurs projets précédemment en phase « Awarded ».

Depuis le début de l'année, le portefeuille commercial total de Lhyfe s'est renforcé et atteint au 30 juin 2023 une capacité installée totale de 10,3 GW (vs. 9,8 GW à fin 2022). Lhyfe bénéficie d'un environnement de marché soutenu à la fois par le plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, qui fixe l'ambition de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène vert dans l'Union européenne d'ici à 2030, et par les grands plans nationaux de soutien au déploiement de la filière hydrogène vert.

A fin juin 2023, le pipeline commercial de Lhyfe se répartit selon les différentes phases d'un projet comme suit :

Mi-2023 Fin 2022 Unités en Opération 2 MW 1 MW Projets phase « Construction 1 » 34 MW 9 MW Projets phase « Awarded 1 » 30 MW 40 MW Projets phase « Tender ready 1 » 555 MW 710 MW Sous-total Projets à un stade de développement avancé 2 619 MW 759 MW Projets phase « Advanced development 1 » 4,4 GW 4,1 GW Projets phase « Early stage 1 » 5,3 GW 5,0 GW Total pipeline commercial 10,3 GW 9,8 GW

Ainsi, Lhyfe dispose d'un pipeline conséquent de plus de 10 GW au regard de son objectif de 3 GW de capacité installée à horizon 2030, pour lequel Lhyfe explore un certain nombre d'options de financement.

67 M€ de subventions sécurisées à ce jour

Depuis le début de l'année, Lhyfe a continué d'accroître ses capacités de financement au service de l'accélération de la décarbonation de l'industrie et la mobilité, à la suite d'appels à projets compétitifs nationaux et européens.

A la date du présent communiqué de presse, les subventions sécurisées [3] , destinées à financer ses activités de recherche ainsi que les sites de production en cours de déploiement, totalisent 67,4 M€. Ce montant intègre notamment les nouvelles subventions suivantes, sécurisées depuis le début de l'année :

une subvention « Clean Hydrogen Partnership » de 9,8 M€ accordée à Lhyfe par la Commission européenne relative au projet HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe), complétée par une subvention de l'état belge de 13 M€ obtenue au mois de juillet ;

une subvention de 4,4 M€ auprès de la Commission européenne pour le projet TH2ICINO (Towards H2ydrogen Integrated eConomies In Northern Italy) en Italie ;

une subvention de 1,6 M€ accordée par l'ADEME pour le projet Hy'Touraine.

De nouveaux projets et développements conclus au 1 er semestre 2023

En mars 2023, Lhyfe a annoncé une prise de participation de 49% au capital de la société finlandaise Flexens, développeur de projets d'hydrogène renouvelable et de projets «?Power-to-X?» (transformation d'électricité en un autre vecteur énergétique). Flexens dispose déjà d'un pipeline commercial d'une capacité totale prévue de plus de 1,5 GW en Finlande et à l'étranger. Les deux sociétés vont combiner leurs expertises, leur connaissance des marchés et leurs pipelines commerciaux pour accélérer les projets en cours et identifier de nouvelles opportunités dans les pays du Nord de l'Europe, notamment liées à de grands projets offshore.

En France, Lhyfe a annoncé fin juin 2023 son engagement dans le projet Hy'Touraine, 1 er écosystème public-privé local et complet en France autour de l'hydrogène vert pour la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie. Initié par quatre collectivités publiques tourangelles et STMicroelectronics Tours, le projet Hy'Touraine, soutenu par l'ADEME, vise à construire un site produisant jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour selon les besoins (soit une capacité installée de 5 MW), alimenté par des énergies renouvelables fournies localement, et différentes infrastructures de distribution opérées par la société Teréga Solutions.

En Allemagne, Lhyfe et duisport la société propriétaire et en charge de la gestion du port de Duisbourg – le plus grand port intérieur du monde – ont annoncé étudier la construction de la première usine de production d'hydrogène par électrolyse dans le port de Duisbourg. Lhyfe réalisera dans un premier temps l'étude de faisabilité. L'unité de production d'hydrogène projetée, d'une capacité installée maximale de 20 MW, pourrait être mise en service à horizon 2025.

Poursuite des développements offshore

Au cours du 1 er semestre 2023, le Groupe a poursuivi ses développements sur les différents projets offshore engagés depuis 2021, et noué de nouveaux partenariats avec des développeurs éoliens ou des énergéticiens spécialisés dans l'offshore.

Mise en service en mer de Sealhyfe, la 1 ère unité de production d'hydrogène offshore au monde

Mise en service à quai en septembre 2022, Sealhyfe, la 1 ère usine pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde, a été remorquée au large du littoral atlantique et raccordée avec succès à l'éolienne flottante du site d'essais en mer SEM-REV. Lhyfe et ses partenaires ont designé, construit et assemblé l'ensemble des équipements nécessaires, dont l'électrolyseur de 1 MW, et ce en à peine 16 mois, sur une plateforme de moins de 200 m². Sur la base d'une capacité de production allant jusqu'à 400 kg/jour, cette usine est entièrement opérationnelle depuis le 20 juin 2023.

Le Groupe a investi sur ce projet un montant total de 1,3 M€ au 1 er semestre 2023. Ce projet bénéficie depuis 2022 de l'agrément du Gouvernement français pour l'attribution d'une participation du plan d'investissement France 2030. Ce financement, apporté par l'Etat et opéré par l'ADEME, s'élève à 1 M€.

Le projet HOPE sélectionné par la Commission européenne et soutenu à hauteur de 20 M€

Le projet HOPE ( Hydrogen Offshore Production for Europe ), coordonné par Lhyfe au sein d'un consortium de 9 partenaires, a été retenu par la Commission Européenne dans le cadre du partenariat européen pour l'hydrogène vert “Clean Hydrogen Partnership”. D'une envergure inédite, HOPE vise à produire d'ici 2026 jusqu'à 4 tonnes/jour d'hydrogène vert (soit une capacité installée de 10 MW) en mer du Nord au large de la Belgique devant le port d'Ostende. L'hydrogène sera exporté à terre par pipeline, compressé et distribué aux clients.

A travers ces deux projets pionniers dans la production d'hydrogène offshore, Lhyfe ambitionne de valider les solutions industrielles qu'elle présentera dans le cadre des futurs appels à projet des différents gouvernements, pour contribuer à atteindre l'objectif fixé par la Commission européenne dans le cadre du plan REPowerEU de 10 millions de tonnes d'hydrogène vert produit dans l'Union européenne d'ici 2030.

Dans ce cadre, Lhyfe a continué de nouer des accords de partenariat avec des développeurs éoliens ou des énergéticiens spécialisés dans l'offshore, tels que Centrica et Capital Energy.

En mars 2023, Lhyfe a conclu un protocole d'accord avec la société Centrica, groupe d'énergie britannique propriétaire de British Gas, pour développer conjointement la production d'hydrogène vert et renouvelable en mer au Royaume-Uni. Les deux sociétés vont étudier la possibilité de collaborer sur un site pilote de production d'hydrogène vert dans le sud de la mer du Nord.

En juin 2023, Lhyfe et Capital Energy, producteur et distributeur espagnol d'énergie, ont signé un accord de collaboration pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal. Les deux entreprises développeront des unités de production d'hydrogène sur une sélection de sites où Capital Energy développe actuellement des parcs éoliens offshore.

Résultats semestriels 2023

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros - Normes IFRS 30/06/2023

(6 mois) 30/06/2022

(6 mois) 31/12/2022

(12 mois) Chiffre d'affaires 0,4 0,3 0,6 EBITDA [4] -15,3 -6,3 -17,0 Résultat opérationnel courant -16,2 -6,7 -18,2 Résultat opérationnel -16,2 -7,8 -19,2 Résultat financier 0,6 -6,2 -6,6 Résultat net -15,9 -13,9 -25,8

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023, qui s'est élevé à 0,4 M€, est essentiellement constitué des ventes d'hydrogène produit sur le site de Bouin (unique site de production en service à ce jour).

L'évolution de l'EBITDA, qui s'est établi à -15,3 M€ au 1 er semestre 2023 contre -6,3 M€ un an plutôt, témoigne de la poursuite de l'accélération des investissements de la société dans ses projets et usines de production, ainsi que du développement de la société, notamment à l'international.

+5,7 M€ de charges de personnel par rapport au 1 er semestre 2022, en lien avec le développement de l'activité et la croissance des effectifs sur le semestre ainsi que l'effet sur le premier semestre 2023 des recrutements opérés sur le second semestre 2022. Les effectifs ont continué de croître au 1 er semestre 2023, à un rythme toutefois moins soutenu qu'au 2 nd semestre 2022. Au 30 juin 2023, l'effectif ressort à 192 collaborateurs contre 149 personnes fin 2022 et 81 personnes à fin juin 2022. Forte de la consolidation de ses équipes, la société anticipe un effectif d'environ 200 collaborateurs à fin 2023.

+3,0 M€ de charges externes, du fait du développement à l'international et de la structuration (notamment loyers, frais de déplacement).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour 0,9 M€, le résultat opérationnel courant s'élève -16,2 M€, contre -6,7 M€ au 1 er semestre 2022.

Le résultat net semestriel ressort à -15,9 M€, contre -13,9 M€ un an plus tôt, intégrant un résultat financier de 0,6 M€ constitué des intérêts de placement de la trésorerie disponible. Pour rappel, le résultat financier de -6,2 M€ du 1 er semestre 2022 était principalement lié à la prise en compte de la décote comptable des obligations convertibles converties consécutivement à l'introduction en Bourse.

Bilan financier consolidé

La variation de trésorerie s'est élevée à -16,8 M€ au 1 er semestre 2023, incluant :

-12,3 M€ de cash-flow opérationnel sous l'effet de la hausse des effectifs et de la structuration de la société, et d'une variation positive du besoin en fonds de roulement de +2,1 M€ ;

-7,8 M€ de cash-flow d'investissement, reflétant principalement les investissements dans les projets de sites de production d'hydrogène renouvelable ;

+3,4 M€ de cash-flow de financement, principalement lié aux subventions encaissées au cours de la période (3,8 M€), notamment le premier acompte dans le cadre du projet HOPE.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 118,6 M€. La trésorerie disponible de la société s'établissait à 127,7 M€ (109,4 M€ de trésorerie nette 5 ), conférant à la société une bonne visibilité pour poursuivre l'accroissement de ses capacités de production et le développement de son pipeline commercial.

En millions d'euros - Normes IFRS 30/06/2023 31/12/2022 Capitaux propres 118,6 133,6 Trésorerie nette [5] 109,4 125,9

Développements récents (post clôture)

Lhyfe retenu par la Communauté d'Agglomération d'Epinal pour implanter un site de production d'hydrogène vert et renouvelable

Lhyfe a été retenu par la Communauté d'Agglomération d'Epinal (France) pour la mise en place d'une filière hydrogène vert à partir de fin 2027. Lhyfe vise à construire et exploiter un site de production d'hydrogène renouvelable d'envergure (plusieurs dizaines de MW de capacité installée), afin de servir non seulement les usages du territoire d'Epinal, mais également des usages transrégionaux et transfrontaliers (Allemagne, Belgique, Pays-Bas), pour répondre aux besoins croissants de décarbonation des industriels et des acteurs de la mobilité.

La mise en service de ce site de production d'hydrogène vert et renouvelable, prévue dès 2027, reste soumise à l'atteinte de pré-conditions dont l'obtention des autorisations d'exploitation et des permis de construire requis, des accords de commercialisation et la décision finale d'investissement. Il permettra la création d'un cluster industriel de pointe dans les Vosges et plus largement au sein de la région Grand Est.

Développement d'une infrastructure d'hydrogène vert destinée à des usages industriels à Perl

Lhyfe a annoncé en juillet 2023 un projet de développement d'une usine d'hydrogène vert d'une capacité de 70 MW située à Perl, dans la Sarre (Allemagne). L'unité prévoit d'injecter jusqu'à 30 tonnes d'hydrogène vert par jour dans le pipeline du réseau de transport d'hydrogène transfrontalier mosaHYc, alors qu'un certain nombre d'industriels pouvant bénéficier des avantages de l'hydrogène vert sont localisés le long du pipeline.

Le début de la construction, subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire ainsi qu'à des décisions finales d'investissement, est projetée en 2027.

Lhyfe et TSE sélectionnés pour bâtir un hub énergétique vert sur l'ancien site des Fonderies du Poitou

Au cours de l'été 2023, le consortium constitué de Lhyfe et de TSE, producteur indépendant français d'énergie solaire, a été sélectionné par le tribunal de commerce de Paris pour la reprise des actifs fonciers et immobiliers des sites des Fonderies du Poitou (43 ha et 40 000 m² de bâtiments sur le site des Fonderies d'Ingrandes et 35 Ha pour le Centre d'Enfouissement Technique d'Oyré).

L'objectif des partenaires, qui bénéficient du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, est de bâtir un véritable parc industriel tourné vers les énergies vertes et l'économie circulaire sur le site des Fonderies du Poitou avec notamment l'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques et une unité de production d'hydrogène vert et renouvelable. La puissance photovoltaïque (45 GWh) que TSE planifie d'installer pourrait ainsi permettre à Lhyfe de produire un hydrogène vert et renouvelable.

Le projet consiste dans un premier temps à démanteler les infrastructures existantes et à dépolluer le site pour le rendre conforme au processus d'industrialisation, grâce au Fonds vert, avant de bâtir par la suite les fondations d'un véritable parc industriel écologique où les entreprises travailleront en synergie. Plusieurs entreprises ont déjà témoigné de leur intérêt pour rejoindre le futur site, en synergie avec Lhyfe et TSE, dont notamment une entreprise de logistique industrielle, ainsi que des entreprises productrices de e-carburant (e-methanol et rDME).

Signature d'un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable avec VSB énergies nouvelles

Lhyfe et VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables, ont annoncé début septembre la signature d'un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable (corporate PPA). VSB énergies nouvelles a mis en service en 2021 et exploite le parc éolien de Buléon (Morbihan - France), doté d'une puissance totale de 13,2 MW.

Au titre de ce contrat de fourniture d'électricité d'une durée de 16 ans, la production d'électricité verte du parc éolien de VSB énergies nouvelles à Buléon pourra alimenter le site Lhyfe Bretagne, dont la mise en service est planifiée au 1 er semestre 2024, qui pourra produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour afin d'approvisionner localement des usages liés à la mobilité et à des procédés industriels.

Avec ce nouvel accord de PPA, Lhyfe sécurise localement et sur une longue durée sont approvisionnement en électricité renouvelable et renforce son réseau de partenaires fournisseurs d'énergie vertes.

Report de la décision finale d'investissement pour le projet GreenHyScale

Le projet GreenHyScale, mené par un consortium européen dont Lhyfe est partenaire, vise à développer un site de production d'hydrogène vert de 100 MW intégrant une nouvelle génération d'électrolyseurs de 6 MW. Compte tenu des aléas inhérents à un projet industriel de cette échelle et au vu notamment des phases de développement à atteindre selon un calendrier fixé avec l'Union européenne (UE), le consortium a décidé de suspendre temporairement le remboursement des futurs coûts de développement tel que mis en place jusqu'ici dans le cadre du régime de subventions par l'UE (financement Green Deal), et de travailler sur un plan et un calendrier révisés. En conséquence, Lhyfe a décidé de reporter sa décision d'investissement liée au projet industriel GreenHyScale. Cette décision s'inscrit dans une gestion agile de son portefeuille de projets et de l'allocation de ses ressources, au travers notamment de l'évaluation régulière du rapport risque/rendement sur chaque projet.

Confirmation des objectifs

S'appuyant sur son solide portefeuille commercial, et sur la base des hypothèses détaillées à la Section 10.2 du Document d'enregistrement universel approuvé par l'AMF le 25 avril 2023 et disponible sur le site internet de Lhyfe, Lhyfe vise à devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe, en y opérant un déploiement rapide de sites de production d'hydrogène vert développés sur la base d'un design industriel modulaire afin de dé-risquer l'industrie et de gagner en efficacité.

D'ici 2025, Lhyfe vise notamment de devenir un acteur majeur dans la mobilité en France et en Allemagne où les ambitions nationales de déploiement des infrastructures et usages se précisent et s'accélèrent.

La traduction chiffrée de cette ambition se décline comme suit :

En 2023, sur la base de la montée en puissance commerciale du site de Bouin telle que projetée, Lhyfe vise un chiffre d'affaires 2023 d'environ 1 M€, soutenu par la signature récente de plusieurs contrats commerciaux avec de nouveaux clients, permettant ainsi au site de produire à pleine capacité d'ici la fin de l'année. L'accroissement des capacités de production de Bouin est attendu courant 2024.

D'ici fin 2024, Lhyfe vise à disposer d'une capacité installée totale de 55 MW, soit une capacité maximale de production d'hydrogène vert de 22 tonnes par jour.

En 2026 : L'objectif pour fin 2026 est une capacité installée totale de 200 MW, soit une capacité maximale de production d'hydrogène vert de 80 tonnes par jour ; un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 M€ ; et un EBITDA Groupe [6] à l'équilibre.



À l'horizon 2030, la Société ambitionne de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW.

À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe [7] supérieure à 30%.

Agenda financier

Date Publication 28 mars 2024 Résultats annuels 2023 (audités)

La publication interviendra avant l'ouverture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

[1] La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 25 avril 2023 et disponible sur le site internet de Lhyfe.

[2] Projets en phases « Tender ready », « Awarded » ou « Construction ». La définition de ces phases est détaillée à la Section 10.1 du Document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 25 avril 2023 et disponible sur le site internet de Lhyfe.

[3] Incluant les subventions signées et les subventions attribuées et en cours de contractualisation

[4] EBITDA : résultat opérationnel courant consolidé avant amortissements et provisions

[5] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dettes financières (hors dettes locatives)

[6] « EBITDA Groupe » : résultat opérationnel courant consolidé avant amortissements et provisions

[7] « Marge d'EBITDA Groupe » : quotient « EBITDA/Chiffre d'affaires »

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJtuaZZpamuZyGpvachtl2SVbGeSyGPIm2qelWRvZJnInZpompmVacWZZnFinm5n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81991-lhyfe-cp-resultats-h1-2023-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com