LHYFE : Mise en oeuvre d'un nouveau contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel

Nantes (France) – 3 mars 2025 – 7h30 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce avoir mis fin au contrat de liquidité en cours depuis le 4 septembre 2023, conclu avec Oddo BHF, et confier à Rothschild Martin Maurel, à compter du 3 mars 2025 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Rothschild Martin Maurel de l'action Lhyfe sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

A la date de résiliation du précédent contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

94 474 actions Lhyfe

172 126.73 euros

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

94 474 actions Lhyfe

172 126.73 euros

Ce contrat pourra être suspendu dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il pourra également être suspendu à la demande de Lhyfe pour des raisons techniques, tel que le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon, pour une période définie par Lhyfe.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Lhyfe à tout moment et sans préavis, ou par Rothschild Martin Maurel avec un préavis de d'un mois.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE). Plus d'information sur Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com