LHYFE : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2024

Nantes (France) – 30 avril 2025 – 9h00 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce le dépôt de son Document d'enregistrement universel 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 avril 2025.

Le Document d'enregistrement universel 2024 inclut notamment :

le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

le rapport de gestion ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ;

les différents rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versées aux Commissaires aux comptes.

Ce Document d'enregistrement universel peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Lhyfe, www.lhyfe.com , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE). Plus d'information sur Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Anne-Charlotte Dudicourt

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com