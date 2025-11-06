LHYFE : Lhyfe signe un nouveau contrat de fourniture d'hydrogène RFNBO avec un opérateur de stations-service en Allemagne

Nantes (France) et Cologne (Allemagne), le 6 novembre 2025 - 7h30 - Lhyfe (EURONEXT: LHYFE) – l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie – annonce la signature d'un contrat de fourniture d'hydrogène RFNBO avec un opérateur de stations-service en Allemagne.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Lhyfe livrera environ 90 tonnes d'hydrogène certifié RFNBO sur une période de 15 mois à un opérateur de stations-service situées en Allemagne. Ces stations-service, réservées à un usage privé, serviront à alimenter une flotte de plusieurs dizaines de bus.

Matthieu Guesné, fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe : « Après l'inauguration de notre premier site de production commercial à Schwäbisch Gmünd le mois dernier – le plus grand d'Allemagne –, cette annonce souligne une nouvelle fois la place que Lhyfe y occupe depuis plusieurs années comme moteur du développement d'une filière locale et durable. Mais plus largement, ce contrat confirme surtout le fort dynamisme de l'Allemagne dans le développement de l'hydrogène vert, singulièrement dans la mobilité hydrogène. Chez Lhyfe, nous sommes convaincus du rôle majeur que devra jouer l'hydrogène vert pour décarboner la mobilité lourde et intensive, responsable de tant d'émissions de CO2. »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

