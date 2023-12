LHYFE : Lhyfe inaugure en Bretagne l'un des deux plus grands sites de production d'hydrogène vert et renouvelable de France

Dès le 1 er trimestre 2024, il sera possible en Bretagne de décarboner ses transports et ses processus industriels grâce à un hydrogène produit localement à partir d'eau et d'électricité renouvelable

Premier site de production d'hydrogène vert et renouvelable en Bretagne

Avec l'inauguration récente en Occitanie d'un autre site de même capacité de production (jusqu'à 2 tonnes / jour), Lhyfe accélère le rythme de ses implantations et accroît fortement ses capacités de production

Nantes (France), le 15 décembre 2023 – 12h – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour l'industrie et la mobilité , inaugure aujourd'hui à Buléon son site de production d'hydrogène vert et renouvelable Lhyfe Bretagne , le premier site de ce type à voir le jour en Bretagne et l'un des deux plus grands en France, avec le site Lhyfe Occitanie . Lhyfe Bretagne approvisionnera principalement la mobilité du territoire et les processus industriels des entreprises régionales. Lorient Agglomération sera la première agglomération bretonne à bénéficier de l'hydrogène produit sur ce site. Lhyfe Bretagne fait partie du projet Vallée Hydrogène Grand Ouest, soutenu par l'ADEME.

Double coup d'envoi pour Lhyfe et la région Bretagne

Deux ans après son 1 er site dans les Pays de la Loire, et une semaine après Lhyfe Occitanie , Lhyfe inaugure aujourd'hui son unité de production bretonne, et confirme ainsi ses promesses de déploiement industriel à grande échelle (cinq autres sites sont déjà en construction ou en extension à travers l'Europe). Ces deux nouveaux sites en Bretagne et en Occitanie - dotés chacun d'une capacité de production cinq fois plus importante que le site historique - répondent à une demande croissante d'hydrogène vert et renouvelable sur le marché. Lhyfe ambitionne de produire jusqu'à 80 tonnes par jour à l'horizon 2026.

Ce site marque également le coup d'envoi de la filière hydrogène en Bretagne, avec le lancement des premiers usages de Lorient Agglomération, au cours du 1 er trimestre 2024.

Un carburant propre produit localement, pour alimenter toute la région

Depuis la commune de Buléon, située dans le Morbihan, à proximité du parc éolien de VSB énergies nouvelles, Lhyfe produira jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour, soit jusqu'à 575 tonnes par an, (capacité installée d'électrolyse de 5 MW). À titre d'équivalence, 2 tonnes d'hydrogène permettent à un camion de parcourir environ 25 000 km sans émettre un seul gramme de CO 2 . Avec cette même quantité, une voiture pourrait même faire 5 fois le tour de la Terre, soit environ 200 000 km.

Non seulement Lhyfe produit son hydrogène par électrolyse de l'eau, mais en plus, l'entreprise s'approvisionne en électricité renouvelable, obtenant ainsi un hydrogène totalement décarboné. L'approvisionnement électrique est assuré par des contrats « PPA » ( Power Purchase Agreement ) signés avec des producteurs d'électricité renouvelable, dont VSB énergies nouvelles.

L'emplacement central de ce site permettra à Lhyfe d'approvisionner ses clients dans l'ensemble de la région Bretagne, dans une logique de circuit-court.

Décarboner la mobilité et l'industrie et développer un projet de territoire autour de l'hydrogène en Bretagne

Lhyfe Bretagne s'inscrit dans la dynamique Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO), portée par des acteurs publics et privés du territoire, dont l'ambition est de construire la 1 ère infrastructure suprarégionale de production et de distribution d'hydrogène vert dans le Grand Ouest, pour démocratiser ce nouveau vecteur énergétique, et décarboner l'industrie et les transports.

A travers cette dynamique VHyGO, Lhyfe Bretagne alimentera 2 stations d'avitaillement opérées par HyGO sur Lorient Agglomération : l'une située sur le dépôt de bus de Lorient, qui devrait être inaugurée au cours du 1 er trimestre 2024, et l'autre, sur la Rive gauche du Scorff, qui servira notamment aux usages maritimes. A terme, ce sont 19 bus – dont les premiers exemplaires devraient également être livrés au cours du 1 er trimestre 2024 – et 2 bateaux de transport de passagers (transrade) qui pourraient être alimentés par cette énergie propre et locale sur l'agglomération de Lorient. Ces transrades à hydrogène constitueront une première sur le territoire français. Lorient Agglomération participe activement à la transition écologique, en renouvelant sa flotte de véhicules de transports en commun avec l'objectif de disposer d'une flotte composée en totalité de véhicules propres en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050 avec une migration des bus (80% du parc à motorisation BioGNV et 20% à motorisation hydrogène renouvelable) et des navires (arrivée de bateaux-bus à hydrogène).

Un nouveau format de production industrielle compact et modulaire

A Buléon comme sur le site Lhyfe Occitanie , l'unité de production adopte désormais un nouveau format “conteneurisé”, qui présente le double avantage de réduire l'emprise au sol de ses sites et de favoriser leur évolutivité afin d'accompagner le développement des usages dans les régions.

Sur un terrain d'environ 6 800 m 2 , Lhyfe Bretagne est donc composé d'une série de bâtiments conteneurisés destinés à différentes fonctions (accueil des chauffeurs, salle de pilotage, conversion électrique, électrolyse de l'eau, compression, contrôle qualité, etc.), d'un espace de circulation pour les camions, et de loges de chargement des camions qui transportent l'hydrogène vers les stations de distribution et les différents clients.

A noter : pour favoriser le passage à l'hydrogène des acteurs de la mobilité, Lhyfe a lancé en 2022 la plateforme digitale Lhyfe Heroes , qui comprend toutes les informations nécessaires à cette transition : un simulateur permettant d'évaluer ses besoins et d'estimer les kilos de CO 2 évités, un catalogue qui recense les acteurs de l'hydrogène, un module « Ecosystèmes » qui permet d'identifier les pionniers de l'hydrogène autour de soi afin de monter des projets communs... Lhyfe Heroes ouvrira très prochainement un Ecosystème Bretagne, à travers lequel les acteurs du territoire pourront accéder à une première Offre Groupée facilitant l'accès à une sélection de 7 véhicules hydrogène Stellantis et GCK Mobility (cars, camion-benne, benne à ordures ménagères et véhicules utilitaires légers).

Pierre Bouédo, Maire de Buléon : « Quelle fierté pour la commune de Buléon d'inaugurer aujourd'hui le 1 er site de production d'hydrogène vert et renouvelable de Bretagne ! L'hydrogène produit ici va pouvoir être livré dans toute la région, pour décarboner les transports et l'industrie et contribuer à l'autonomie énergétique de la Bretagne. »

Fabrice LOHER, Président de Lorient Agglomération et maire de Lorient : « Lorient Agglomération a pour ambition d'accélérer ses transitions écologique, énergétique et numérique, notamment par la décarbonation de ses transports terrestres et maritimes. Cette transition est une nécessité pour atteindre une sobriété, voire une souveraineté, énergétique de notre territoire. L'inauguration de cette unité de production d'hydrogène s'inscrit dans la cadre du déploiement d'une filière hydrogène renouvelable locale intégrée allant de la production aux usages en passant par la recherche & développement, l'innovation et la formation. Prochainement, sept premiers bus hydrogène circuleront et seront avitaillés par l'unité de production d'hydrogène de Buléon. En parallèle, l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) a ouvert depuis la rentrée un premier diplôme d'ingénieur en France « Energies, hydrogène » en apprentissage pour mieux mettre en cohérence l'offre de formation du territoire avec les futurs besoins des entreprises du secteur de l'énergétique. En encourageant l'innovation et en s'appuyant sur la structuration de nouvelles filières stratégiques comme l'hydrogène renouvelable, Lorient Agglomération renforce sa place d'acteur économique majeur en Bretagne ».

Matthieu Guesné, Fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Notre site de Buléon, le premier site de production d'hydrogène vert et renouvelable à voir le jour en Bretagne et l'un des plus gros sites de France, va bientôt pouvoir entrer en service pour décarboner l'industrie et la mobilité dans la région. Nous sommes très fiers de contribuer à bâtir, avec nos partenaires publics et privés, une nouvelle filière d'avenir en Bretagne, et d'offrir aux acteurs locaux, dès 2024, une alternative valable aux énergies fossiles ! »

Lhyfe Bretagne fait partie du projet Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO), il a bénéficié – dans ce cadre – d'une partie des fonds alloués aux partenaires du projet.

Le groupement composé des sociétés HyGO, GNVert et Lhyfe a été désigné par l'agglomération de Lorient attributaire d'un Marché Global de Performance pour la conception, réalisation, exploitation et maintenance de deux stations d'avitaillement en hydrogène vert et renouvelable. Lhyfe Bretagne assurera la fourniture de l'hydrogène vert et renouvelable pour une durée de 10 ans.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2 ème et 3 ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos du projet Vallée Hydrogène Grand Ouest (VHyGO)

Lancée en 2020, la dynamique VHyGO rassemble des acteurs publics et privés coordonnés par Lhyfe. Leur ambition est de construire la première infrastructure suprarégionale de production et de distribution d'hydrogène vert en France, dans le Grand-Ouest, pour y réduire l'empreinte carbone de 50 000 t de CO2 à terme. VHyGO vise à déployer 5 sites de production pour un volume d'environ 10 tonnes / jour à terme et 15 stations de distribution hydrogène sur les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. VHyGO a été sélectionné par l'ADEME dans le cadre de ses appels à projets "Ecosystèmes territoriaux hydrogène".

A propos de Lorient Agglomération

Le projet de territoire de Lorient Agglomération approuvé en 2021 affirme son ambition de contribuer localement à l'autonomie décarbonée et à devenir un territoire exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. Le plan hydrogène de Lorient Agglomération vise à constituer une filière hydrogène vert intégrée en s'appuyant sur les forces du territoire au travers d'une production d'hydrogène renouvelable à moins de 100 km des stations de distribution, d'usages terrestres et maritimes, de partenariats avec les centres de recherche locaux (l'Université de Bretagne Sud par exemple) pour aider au développement de la technologie et au déploiement de formations locales (formation d'ingénieur Génie énergétique, électrique, hydrogène à l'ENSIBS de Lorient en cours de validation de la Commission des titres d'ingénieur), ainsi qu'au développement industriel basé notamment sur la capacité des entreprises à innover.

