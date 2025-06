LHYFE : Lhyfe devient le 1er acteur français à obtenir la certification européenne RFNBO - la plus haute exigence écologique de la filière - pour sa production d'hydrogène vert

Lhyfe a livré les 1 ers lots français d'hydrogène certifié RFNBO, le nouveau standard fixé par la Commission européenne garantissant le plus haut niveau d'exigence écologique pour la filière

Le site historique de Lhyfe, à Bouin, est le premier à recevoir cette certification, ses deux autres sites français et son site allemand seront prochainement évalués selon les mêmes critères

Ses clients peuvent désormais prétendre aux mécanismes de soutien à la filière qui se mettent progressivement en place

Pour obtenir cette certification, Lhyfe s'est associée aux trois acteurs européens CertifHy, Tüv Süd et Atmen

Nantes (France), le 30 juin 2025 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, annonce que son site de Bouin (d'une capacité installée de 1 MW en Vendée, France) est certifié RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin - Carburants Renouvelables d'Origine Non Biologique) depuis le 23 mai dernier. Ce certificat permet désormais à ses clients d'apporter la preuve de la durabilité de la molécule achetée, et d'accéder aux mécanismes de soutien nationaux et européens en cours de mise en place.

Une certification pionnière obtenue en France, bientôt en Allemagne, gage de confiance et de développement pour la filière

Depuis sa création, Lhyfe cherche à atteindre le plus haut niveau d'exigence écologique : choix du procédé d'électrolyse de l'eau, approvisionnement en électricité renouvelable, conception légère, flexible et réplicable de ses sites, flotte de conteneurs de nouvelle génération, solution logicielle pour optimiser la production et la consommation, etc.

L'approbation très attendue, fin 2024 par la Commission européenne, des premiers « schémas de certification » de ce que l'on appelle désormais l'hydrogène RFNBO a permis à l'entreprise de lancer les démarches en vue de sa certification. Cette certification garantit que la chaîne de production et de distribution de l'hydrogène vert répond aux critères stricts définis par l'Union Européenne (dont la production par électrolyse de l'eau, à partir d'électricité 100 % renouvelable, le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble du cycle de vie de l'hydrogène, incluant celles occasionnées par la livraison, etc.) et respecte les exigences de l'Union Européenne en termes de développement durable. Lhyfe s'attèle désormais à faire certifier ses sites français de Bessières (Haute-Garonne) et Buléon (Morbihan), déjà en opérations. Son site allemand de Schwäbisch Gmünd, devrait être certifié dans la foulée.

Le premier lot d'hydrogène RFNBO de Lhyfe a été expédié le 28 mai 2025, aux Sables d'Olonne (Vendée).

Non seulement cette certification représente un gage de confiance pour les clients, qui peuvent désormais disposer d'une garantie européenne sur la durabilité de l'hydrogène acheté et son très haut pouvoir de décarbonation, mais elle sera valorisable dans leur propre bilan carbone et dans le cadre des mécanismes de soutien qui se mettent progressivement en place en France pour développer l'offre et la demande de carburants durables.

Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe : « Le marché attendait ardemment que l'hydrogène RFNBO soit disponible en France, c'est désormais le cas ! Nous nous attelons désormais à la certification de nos deux autres sites français et de notre site allemand et poursuivons nos déploiements pour offrir un hydrogène vert parfaitement traçable à l'ensemble de l'industrie et de la mobilité à travers l'Europe, afin de les aider à décarboner leurs activités en toute transparence ».

Une coopération avec 3 partenaires :

Pour obtenir cette certification, Lhyfe s'est rapprochée de trois partenaires :

La plateforme d' Atmen permet à Lhyfe d'obtenir depuis déjà plusieurs mois un niveau de traçabilité d'une précision et d'une granularité inédites. Cette plateforme intégrée d'automatisation de la conformité se connecte à l'ensemble de la supply chain de Lhyfe, pour consolider -de façon exhaustive, automatisée et en temps réel- les données concernant les intrants de la production, et pour fournir des rapports de calcul d'intensité carbone de haute précision et d'une transparence totale. Au-delà de sa capacité à fournir aux clients des certificats digitaux délivrés de façon automatisée, cet outil de haute précision est ouvert à l'ensemble des partenaires de certification, pour simplifier ce processus complexe.

permet à Lhyfe d'obtenir depuis déjà plusieurs mois un niveau de traçabilité d'une précision et d'une granularité inédites. Cette plateforme intégrée d'automatisation de la conformité se connecte à l'ensemble de la supply chain de Lhyfe, pour consolider -de façon exhaustive, automatisée et en temps réel- les données concernant les intrants de la production, et pour fournir des rapports de calcul d'intensité carbone de haute précision et d'une transparence totale. Au-delà de sa capacité à fournir aux clients des certificats digitaux délivrés de façon automatisée, cet outil de haute précision est ouvert à l'ensemble des partenaires de certification, pour simplifier ce processus complexe. CertifHy , dont le schéma de certification CertifHy EU RFNBO Scheme , fruit d'une interprétation minutieuse de la réglementation européenne et d'un travail d'investigation et de définition approfondi avec l'industrie, a été parmi les premiers validés par la Commission Européenne. Élaboré par des experts du secteur de l'hydrogène et en étroite collaboration avec les opérateurs économiques (producteurs, transporteurs, etc.) via la CertifHy Stakeholder Platform , il s'établit ainsi comme la référence en matière de certification RFNBO.

, dont le schéma de certification , fruit d'une interprétation minutieuse de la réglementation européenne et d'un travail d'investigation et de définition approfondi avec l'industrie, a été parmi les premiers validés par la Commission Européenne. Élaboré par des experts du secteur de l'hydrogène et en étroite collaboration avec les opérateurs économiques (producteurs, transporteurs, etc.) via la , il s'établit ainsi comme Tüv Süd - l'un des premiers organismes de certification à avoir obtenu l'autorisation de certifier des entreprises dans le cadre du schéma de certification de CertifHy - opère dans toute l'Europe. Un avantage pour Lhyfe, qui est présent dans 11 pays d'Europe et y possède un pipeline de projets de 9,1 GW.

Une étape de plus dans la montée en puissance de Lhyfe

Site historique de Lhyfe, Bouin a produit ses premières bulles d'hydrogène renouvelable dès 2021. Premier site de production d'hydrogène au monde connecté à un parc éolien voisin, utilisant de l'eau de mer, ce site d'une capacité installée de 1 MW a permis à Lhyfe de progresser techniquement, de livrer les premiers clients de l'hydrogène vert et renouvelable dans toute la France, et d'enclencher la montée en puissance de l'entreprise. Lhyfe opère désormais deux sites de 5 MW en France, vient d'installer un site de 10 MW en Allemagne et construit deux autres sites de 5 et 10 MW en France. Par ailleurs, Lhyfe a obtenu une subvention de 149 M€ de la part du gouvernement français pour un site de 100 MW, et travaille sur des projets allant jusqu'à 800 MW en Allemagne. Parallèlement l'entreprise développe des projets de production en mer.

L'expérience et le modèle de Lhyfe lui ont permis de conclure récemment un financement de 53 M€ pour un portefeuille d'usines de production d'hydrogène vert, une première en Europe, d'attirer des investisseurs internationaux de renom (Mitsui, EDPR, notamment), de gagner la confiance des gouvernements pour des accords de subvention (France, Espagne, Suède…) et celle de nombreux clients à travers l'Europe.

Cette certification RFNBO renforce encore davantage la confiance de l'ensemble de ses partenaires dans l'engagement continu de Lhyfe à adopter une démarche aussi responsable que possible.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

