LHYFE : Lhyfe confirme le doublement de son chiffre d'affaires en 2025, recentre ses priorités de déploiement et vise la croissance dans de nouveaux marchés

Renforcement des activités commerciales et opérationnelles

Priorisation des projets européens sur les marchés matures et existants

Recentrage de l'ingénierie sur les métiers cœurs et externalisation de l'EPC ( Engineering, Procurement , Construction)

Décision de réduire les coûts dès 2026

Nantes (France), le 19 décembre 2025 – 7h30 : Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) - l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie - confirme le doublement de son chiffre d'affaires en 2025, recentre ses priorités de déploiement et vise la croissance dans de nouveaux marchés.

Une stratégie 2026 axée sur la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et le recentrage sur les projets industriels les plus avancés.

Depuis sa création, Lhyfe a connu une croissance forte et rapide de ses capacités industrielles et logistiques, portée par l'accélération de la demande d'hydrogène vert. En quelques années, l'entreprise a construit l'un des écosystèmes les plus avancés du secteur , combinant plusieurs sites de production en France et en Allemagne (22 MW installés à ce jour et une augmentation de +70 % de la capacité de production visée en 2026), une supply chain parmi les plus intégrées et performantes d'Europe (70 conteneurs, 20 sites de stockage, 3 transporteurs partenaires, seuil des 1000 livraisons franchi cette année, etc…), et une culture sécurité exemplaire avec aucun accident enregistré cette année, ainsi qu'un portefeuille d'une soixantaine de clients à travers 9 pays européens. Le chiffre d'affaires est passé de 1 à 5 M€ entre 2023 et 2024 et la société confirme viser pour 2025 un chiffre d'affaires multiplié par deux, à environ 10 M€.

Cette forte progression traduit l'existence bien réelle du marché de l'hydrogène vert et de sa croissance , la solidité du modèle industriel de Lhyfe et ses capacités opérationnelles. Elle intervient toutefois dans un contexte politique et réglementaire européen qui ralentit le développement de ce marché , alors qu'il se développe très rapidement dans d'autres zones géographiques où les ambitions et le cadre réglementaire associé sont fixés.

L'Union européenne avait fixé en 2020 un objectif de 40 GW d'électrolyse installés d'ici 2030 ; cinq ans plus tard, à mi-parcours, on recense environ 600 MW opérationnels, soit 1,5% de l'objectif. Le cadre réglementaire se met progressivement en place (RED 3 notamment), mais tarde à être transposé dans les Etats-membres. Toutefois , la chaîne de valeur est mature, les pionniers ont entamé leur mutation – la progression de Lhyfe en témoigne - et certains marchés disposent déjà d'un cadre clair, coordonné et stable .

Cette évolution du marché, certaine mais sélective et ralentie, appelle un pilotage adapté et une mise en adéquation des ressources de l'entreprise ainsi qu'une priorisation des investissements afin d'accélérer l'atteinte de l'équilibre prévu et la profitabilité de l'entreprise.

Dans ce contexte, Lhyfe recentre ses priorités stratégiques sur :

Le renforcement de ses activités commerciales et opérationnelles, afin d'accélérer la production et la distribution d'hydrogène vert à travers l'Europe, en s'appuyant sur ses 6 sites de production existants et en construction (+70 % de capacité de production en 2026), sur ses sites partenaires, et sur une logistique désormais totalement opérationnelle (déjà plus de 1 000 livraisons réalisées auprès d'une soixantaine de clients en Europe). Cet ensemble constitue une base solide qui permettra de poursuivre et amplifier la croissance du chiffre d'affaires.

La priorisation des projets européens les plus matures et les mieux alignés avec les besoins actuels du marché et la réglementation . Parmi ses 55 projets en Europe, Lhyfe a identifié ses priorités : la mobilité, l'industrie au Royaume-Uni et les raffineries en Europe. Les autres projets demeurent dans le portefeuille pour répondre à l'évolution future des marchés.

L'externalisation de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) pour ses prochains projets industriels , compte tenu de la maturité désormais atteinte par les fournisseurs du secteur et l'expérience de pilotage de Lhyfe qui a déjà installé 6 sites de production, et bientôt 8 [1] . Cette évolution permettra à Lhyfe de concentrer ses efforts sur son cœur de métier industriel et commercial, tout en préservant son expertise de pointe au sein de l'entreprise.

Dans cette nouvelle phase, Lhyfe fera évoluer son organisation, et procédera également à une allocation plus ciblée de ses ressources. Dès 2026, Lhyfe vise de réduire ses coûts d'environ 30% et adoptera un processus de développement de projet plus lean .

Lhyfe a démontré au travers de son activité de production d'hydrogène vert sa soutenabilité écologique. L'entreprise entend désormais démontrer la soutenabilité économique de ses activités-clés : le développement et la production/vente d'hydrogène vert.

Une nouvelle trajectoire, conforme à l'évolution du marché

À travers cette démarche, Lhyfe préserve durablement ses atouts industriels, son expertise technologique et sa capacité à contribuer activement à la transition énergétique en Europe, tout en renforçant la soutenabilité de son modèle.

À travers cette évolution, Lhyfe pilote son activité dans un environnement volatile et entend se maintenir en tant qu'acteur majeur de l'hydrogène vert avec un socle industriel solide, une supply chain entièrement opérationnelle, un portefeuille de clients à travers l'Europe et des compétences industrielles et opérationnelles reconnues. Ces fondations permettent à Lhyfe de poursuivre son développement sur des bases robustes, en cohérence avec l'évolution de ses sites et du marché.

Lhyfe continuera à investir dans les projets où son modèle industriel et son savoir-faire génèrent le plus fort impact pour ses clients et permettent la souveraineté énergétique des territoires ainsi que la décarbonation des usages industriels et de la mobilité.

La capacité de Lhyfe à s'adapter, à préserver une dynamique de croissance de chiffre d'affaires et à ajuster ses coûts traduit la solidité progressive de son modèle et la volonté de l'entreprise de viser la profitabilité et de se projeter dans la durée .

Plus que jamais, l'entreprise reste guidée par sa mission : construire un avenir plus durable pour les générations futures.

Matthieu Guesné, fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe :

Chez Lhyfe, nous faisons partie des pionniers qui ont amorcé le développement de la filière dès 2017 : nous avons démontré que la filière de l'hydrogène vert était désormais techniquement mature ; que l'hydrogène vert pouvait être produit localement et livré efficacement, à l'échelle industrielle, ici et maintenant. Nous avons posé les bases d'un modèle industriel nouveau et construit, étape par étape, l'ensemble des briques qui nous permettent depuis 2 ans de faire croître chaque année notre chiffre d'affaires. Nous avons également travaillé à l'avenir de la filière avec l'offshore. Nos équipes ont relevé ces défis avec engagement, pugnacité, créativité, talent, professionnalisme.

L'orientation que nous prenons aujourd'hui se fait dans la continuité du déploiement de la stratégie du groupe, en cherchant à accélérer la rentabilité et à démontrer que cette filière est également économiquement soutenable et en mesure de passer à l'échelle.

Les périodes de croissance font naître l'innovation, les périodes de consolidation font naître les acteurs solides. Lhyfe entend être un pilier européen de la production d'hydrogène soutenable à tous points de vue.

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

[1] Sites de Bouin, Buléon, Bessières, Schwäbisch Gmünd, SeaLhyfe, Tübingen, Croixrault et Le Cheylas