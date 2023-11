LHYFE : Lhyfe alimentera plusieurs stations hydrogène de la société HYmpulsion pour une durée de 10 ans, à partir d'un nouveau site de production d'hydrogène vert et renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes

A partir de 2025, et pour une période de 10 ans, Lhyfe fournira jusqu'à 1,6 tonne d'hydrogène vert et renouvelable par jour à HYmpulsion.

Ce nouveau site de production, situé sur la commune de Le Cheylas (Isère), contribuera à revaloriser l'ancien site de stockage des déchets de l'aciériste Ascométal.

Ce partenariat avec HYmpulsion constitue une brique importante du projet Zéro Emission Valley porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pionnière de la mobilité hydrogène en France.

Nantes et Lyon (France), le 9 novembre 2023, 17h45 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce la signature d'un contrat de vente d'hydrogène avec la société HYmpulsion, en charge du déploiement des infrastructures hydrogène du projet Zero Emission Valley (ZEV) en Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis 2017, le projet ZEV vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert d'une part, et la mise à disposition de véhicules à hydrogène d'autre part. Ce projet est porté par HYmpulsion, dont les actionnaires sont la Région Auvergne-Rhône Alpes, Engie, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. Il a pour objectif de faire de la région Auvergne-Rhône Alpes l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen et a d'ailleurs été retenu par la Commission européenne dans le cadre du Blending Call Européen 2017.

D'ici mi-2025, Lhyfe construira une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de production de 2 t / jour (5 MW) à Le Cheylas (entre Grenoble et Chambéry), sur l'ancien site de stockage des déchets de l'aciériste Ascométal. Lhyfe contribuera ainsi à réindustrialiser le territoire, et à assurer la transition de l'économie locale vers un modèle plus durable. L'hydrogène sera produit par électrolyse de l'eau et à partir d'électricité issue d'énergies renouvelables.

Ce site de production permettra de subvenir aux besoins des 7 stations hydrogène de la société HYmpulsion situées sur l'arc alpin, pour un volume de 600 tonnes par an (soit environ 1,6 t / jour, après une période de montée en puissance) sur une période de 10 ans, ainsi qu'à ceux des industriels régionaux, en remplacement de l'hydrogène gris, ou du gaz naturel.

Au travers de ce partenariat, Lhyfe et HYmpulsion ambitionnent de favoriser le développement de la mobilité propre et l'amélioration de la qualité de l'air dans les vallées alpines.

Pour Thierry Raevel, Président d'HYmpulsion et Directeur Régional d'ENGIE « Au-delà des enjeux nationaux de sureté d'approvisionnement énergétique, l'hydrogène répond à un triple enjeu de nos territoires : décarbonation de la mobilité légère et lourde, amélioration de la qualité de l'air dans nos vallées, et création d'emplois locaux. Nous sommes fières d'établir ce partenariat avec Lhyfe pour la production de l'hydrogène renouvelable. Ce projet nous permettra d'alimenter les stations Hympulsion, en complément à l'hydrogène issu de notre électrolyseur de 2 MW (environ 800Kg hydrogène/jour). »

Pour Matthieu Guesné, fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Le projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est ambitieux et à la hauteur de nos enjeux de transition énergétique. Nous sommes fiers de participer à sa mise en place et de contribuer très concrètement au développement de la mobilité propre dans la région. Ce partenariat confirme également notre capacité à nous engager sur le long terme auprès de nos clients, comme c'est le cas avec HYmpulsion pour lequel nous livrerons de l'hydrogène vert et renouvelable sur une période de 10 ans. »

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

A propos de HYmpulsion

HYmpulsion est une société de droit privé, créée en 2018 dont les actionnaires sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, ENGIE, MICHELIN, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. Son objectif, est d'initier le marché de la mobilité verte hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, à travers la construction et l'exploitation des infrastructures de recharge hydrogène du projet « ZEV », dédiées à la mobilité légère et lourde. Grâce à sa gouvernance publique et privée, Zero Emission Valley embrasse toute la chaîne de valeur nécessaire à la création d'un marché de mobilité propre et économiquement viable à l'échelle du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le déploiement simultané des infrastructures de production, de stockage, de distribution d'hydrogène et des véhicules à hydrogène permettra d'offrir un système opérationnel, inspirateur d'un nouveau marché rentable et pérenne. À ce jour, Hympulsion a implanté 4 stations en Région Auvergne-Rhônes-Alpes, à Chambéry, Moûtiers, Saint-Priest et Gravanches. Hympulsion continuera d'étendre son réseau d'ici mi-2024.

