Lhyfe: le site de Bouin certifié RFNBO information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce que son site de Bouin (d'une capacité installée de 1 MW en Vendée) est certifié RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin - Carburants Renouvelables d'Origine Non Biologique) depuis le 23 mai dernier.



'Ce certificat permet désormais à ses clients d'apporter la preuve de la durabilité de la molécule achetée, et d'accéder aux mécanismes de soutien nationaux et européens en cours de mise en place', explique le producteur d'hydrogène vert et renouvelable.



Le site historique de Lhyfe devient ainsi le premier à recevoir cette certification, nouveau standard fixé par la Commission européenne, ses deux autres sites français et son site allemand seront prochainement évalués selon les mêmes critères.







Valeurs associées LHYFE 3,3200 EUR Euronext Paris +2,47%