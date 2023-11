Lhyfe lance son premier projet d'usine de production d'hydrogène vert en Espagne

AOF - EN SAVOIR PLUS

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

L'usine sera située dans une zone industrielle de Vallmoll (province de Tarragone) et répondra à la demande d'hydrogène vert de différentes entreprises industrielles de la région.

(AOF) - Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce le lancement de son premier projet d'usine de production d'hydrogène vert en Espagne, d'une capacité de production allant jusqu'à 5 tonnes par jour. Ce site bénéficiera d'une subvention d'environ 14 millions d'euros obtenue dans le cadre du programme espagnol H2 Pioneros. Cette usine sera le premier site de production d'hydrogène vert de Lhyfe en Espagne, alors que sept autres sites sont actuellement en construction à travers l'Europe.

