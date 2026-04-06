LHYFE : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 mars 2026

Nantes (France) – 6 avril 2026 – 18h00 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 mars 2026, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31/03/2026 48 121 944 Théoriques 81 017 829 Exerçables 1 80 970 326

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 mars 2026, 47 503 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, pour entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant d'une part la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité, et d'autre part le renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé quatre autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est devenu en septembre 2025 le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO bulk d'Europe par électrolyse de l'eau.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 188 collaborateurs à fin décembre 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

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