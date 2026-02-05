 Aller au contenu principal
LHYFE : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 janvier 2026
information fournie par Actusnews 05/02/2026 à 18:00

Nantes (France) – 5 février 2026 – 18h00 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 janvier 2026, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote
31/01/2026 48 113 844 Théoriques 81 014 992
Exerçables 1 80 965 292

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 janvier 2026, 49 700 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.

À propos de Lhyfe
Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.
En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.
En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.
Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).
Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts

Relations investisseurs
LHYFE
Yoann Nguyen
investors@lhyfe.com 		Relations presse financière
ACTUS
Anne-Charlotte Dudicourt
06 24 03 26 52
acdudicourt@actus.fr 		Relations presse métier
Nouvelles Graines
Clémence Rebours
06 60 57 76 43
c.rebours@nouvelles-graines.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mXBwaZxpZm/Fyp5waMuZaJSXmmyWxWTJZWmYlmRwmJaamHFpxmZpaZmcZnJnmG5q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96394-2026.01.31-lhyfe-cp-actions-ddv-31012026-fr.pdf

