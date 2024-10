LHYFE : HysetCo et Lhyfe annoncent la signature d'un contrat d'approvisionnement d'hydrogène renouvelable

Nantes et Saint-Denis (France), 24 octobre 2024, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, et HysetCo, société pionnière de la mobilité hydrogène et chef de file européen, annoncent la signature d'un premier contrat d'approvisionnement en hydrogène renouvelable. Ce contrat signé en juillet [1] marque une étape importante dans la décarbonation des transports en Ile-de-France pour une transition vers une mobilité décarbonée, grâce à l'hydrogène renouvelable, une énergie propre.

A travers ce premier accord, Lhyfe approvisionne en hydrogène renouvelable depuis le 15 juillet en hydrogène renouvelable une station du réseau de HysetCo située à Collégien (77) en Île-de-France, sur le site de l'hypermarché Carrefour, pour une période initiale de 18 mois.

Lhyfe produit de l'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, dans des unités de production alimentées par des énergies renouvelables. Lancée en 2017, l'entreprise a inauguré son premier site en 2021, et compte aujourd'hui quatre sites de production installés en France et en Allemagne. Plusieurs sites sont actuellement en construction à travers l'Europe.

Le contrat représente plus de 45 tonnes d'hydrogène renouvelable sur la période, soit l'équivalent par semaine d'environ 60 000 kilomètres parcourus sans émissions sur la route par les clients de HysetCo. L'hydrogène vert et renouvelable est en effet particulièrement adapté aux usages intensifs de ces derniers.

Loïc Voisin, Président de HysetCo : « La signature de ce premier contrat de fourniture d'hydrogène renouvelable avec Lhyfe est une étape clé pour accompagner notre forte croissance et garantir à nos clients un accès concret, rapide et facile à une mobilité propre. Cette avancée est déterminante pour soutenir la mobilité hydrogène décarbonée et améliorer efficacement la qualité de l'air. »

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe : « Le maillage du territoire est une composante majeure du déploiement massif de l'hydrogène vert et renouvelable en France et en Europe. Le lancement d'une flotte captive est un excellent moyen de lancer une dynamique au niveau régional. Nous saluons chaleureusement la décision de HysetCo de passer sa flotte à ce nouveau vecteur énergétique propre, et de poser ainsi un nouveau jalon dans le développement de l'hydrogène vert et renouvelable en Ile-de-France ! ».

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

À propos de Hysetco

Hysetco société pionnière de la mobilité hydrogène et chef de file européen a développé un positionnement unique avec le 1 er réseau de stations de distribution d'hydrogène en France et une offre intégrée de location de véhicules hydrogène incluant tous les services utiles. En forte croissance, Hysetco distribue aujourd'hui à ses clients près de 30 tonnes d'hydrogène par mois et gère une flotte de plus de 700 véhicules hydrogène. Hysetco.com

