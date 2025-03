Lhyfe : chiffre d’affaires annuel 2024 record de 5,1 millions d'euros

(AOF) - En 2024, Lhyfe a quadruplé son chiffre d’affaires à 5,1 millions d'euros, par rapport à 2023 (1,3 million d'euros), qui marquait déjà un doublement par rapport à 2022 (0,6 million d'euros). Ce chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2024 consttue un nouveau record pour le fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. "Cette augmentation significative du chiffre d’affaires est le résultat d’un accroissement du portefeuille de clients du Groupe, en France et en Allemagne et du fonctionnement à pleine capacité du site de Bouin", explique le groupe.

L'Ebitda ajusté est toujours négatif à 25,7 millions d'euros, en 2024, en amélioration par rapport aux -28,1 millions d'euros, en 2023, reflétant principalement une marge complémentaire résultant d'une hausse de l'activité (+3,5 millions d'euros,) et une gestion efficace des coûts.

La perte d'exploitation courante du groupe s'élève à 28,7 millions d'euros, contre une perte de 33,9 millions d'euros au 31 décembre 2023, reflétant notamment l'amélioration de l'Ebitda.

La perte nette en 2024 est de 29,2 millions d'euros, contre une perte nette de 33,6 millions d'euros en 2023.

Pour 2025, le groupe table sur une croissance significative de son chiffre d'affaires avec une multiplication attendue entre x2 et x3 des ventes d'hydrogène, par rapport à 2024.

Il va déployer une nouvelle stratégie de vente s'appuyant sur les ventes indirectes, c'est-à dire en s'appuyant sur un réseau de revendeurs.

Il anticipe une forte croissance des revenus liés aux partenariats (qui sera détaillée lors de la publication des résultats semestriels 2025 en septembre 2025).

En outre, Lhyfe confirme ses objectifs 2026 et 2030.

Au titre de l'exercice 2026, la société cible une marge d'Ebitda ajusté groupe d'environ 10% pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 100 millions d'euros.

A l'horizon 2030, il cible une capacité installée de 3 GW d'actifs sous gestion et une marge d'Ebitda ajusté groupe supérieure à 30%. A titre indicatif, à cette date, la part nette des actifs détenue par Lhyfe devrait s'élever à environ 20%.

