LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Nantes – le 5 janvier 2024 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE) , producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Natixis Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 52 718 titres Lhyfe

Solde en espèces : 326 250,43 €

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 184 055 titres 878 259,96 € 2 138 transactions Ventes 171 856 titres 815 509,65 € 2 405 transactions

Les informations ci-dessus incluent les données du 2 nd semestre 2023 relatives au contrat de liquidité conclu avec Portzamparc (cessation au 1 er septembre 2023) et celles relatives au contrat de liquidité conclu avec Natixis Oddo BHF (entrée en vigueur le 4 septembre 2023).

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 40 519 titres Lhyfe

Solde en espèce : 189 002,12 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF, le 4 septembre 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 41 276 titres Lhyfe

Solde en espèces : 383 632,25 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2 ème et 3 ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Montant Nombre de transactions Nombre de titres Montant Total 2 138 184 055 878 259,96 € 2 405 171 856 815 509,65 € 04/07/2023 1 80 556,80 € 0 0 0,00 € 05/07/2023 4 320 2 208,00 € 1 100 699,00 € 06/07/2023 1 80 548,80 € 1 1 6,90 € 07/07/2023 2 146 1 004,60 € 0 0 0,00 € 10/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 11/07/2023 2 14 95,81 € 2 101 695,89 € 12/07/2023 2 101 681,88 € 1 1 6,88 € 13/07/2023 1 1 6,88 € 1 1 6,88 € 14/07/2023 1 1 6,89 € 1 1 6,89 € 17/07/2023 1 1 6,88 € 2 101 691,88 € 20/07/2023 1 100 685,00 € 0 0 0,00 € 24/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 25/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 26/07/2023 1 1 6,90 € 1 1 6,90 € 27/07/2023 2 101 686,83 € 1 1 6,83 € 28/07/2023 1 1 6,85 € 1 1 6,85 € 31/07/2023 0 0 0,00 € 1 100 690,00 € 01/08/2023 0 0 0,00 € 1 100 690,00 € 02/08/2023 2 200 1 368,00 € 1 55 378,40 € 03/08/2023 3 300 2 049,99 € 4 420 2 890,99 € 04/08/2023 9 800 5 348,00 € 0 0 0,00 € 07/08/2023 0 0 0,00 € 6 450 2 998,98 € 08/08/2023 8 810 5 415,66 € 3 300 2 034,00 € 09/08/2023 2 200 1 324,00 € 1 110 734,80 € 10/08/2023 2 160 1 060,80 € 2 200 1 352,00 € 11/08/2023 1 49 321,44 € 2 134 890,32 € 14/08/2023 1 100 652,00 € 1 125 820,00 € 15/08/2023 10 1320 8 035,76 € 1 100 654,00 € 16/08/2023 3 300 1 740,00 € 7 800 4 722,00 € 17/08/2023 6 448 2 628,46 € 2 200 1 212,00 € 18/08/2023 0 0 0,00 € 3 340 1 994,41 € 21/08/2023 3 260 1 507,19 € 6 506 2 976,55 € 22/08/2023 4 320 1 862,40 € 1 100 584,00 € 23/08/2023 0 0 0,00 € 2 240 1 406,40 € 24/08/2023 3 240 1 377,60 € 1 120 698,40 € 25/08/2023 5 400 2 267,20 € 0 0 0,00 € 28/08/2023 4 380 2 103,60 € 1 100 570,00 € 29/08/2023 3 180 974,39 € 2 113 621,52 € 30/08/2023 0 0 0,00 € 3 300 1 656,00 € 31/08/2023 1 15 84,90 € 7 700 4 032,98 € 01/09/2023 1 100 584,00 € 25 850 5 094,99 € 04/09/2023 28 1 468 9 119,50 € 37 1 666 10 411,62 € 05/09/2023 18 1 463 8 947,37 € 29 1 194 7 321,83 € 06/09/2023 17 1 045 6 338,95 € 17 548 3 341,17 € 07/09/2023 5 552 3 330,60 € 13 418 2 525,76 € 08/09/2023 2 136 822,80 € 0 0 0,00 € 11/09/2023 3 168 1 023,00 € 24 814 4 982,29 € 12/09/2023 22 1 046 6 483,76 € 34 1 418 8 806,14 € 13/09/2023 7 355 2 216,95 € 6 449 2 816,09 € 14/09/2023 15 457 2 908,09 € 18 823 5 263,32 € 15/09/2023 4 198 1 276,92 € 6 190 1 232,12 € 18/09/2023 9 586 3 787,55 € 7 403 2 614,53 € 19/09/2023 6 309 1 991,19 € 5 327 2 122,62 € 20/09/2023 5 400 2 561,40 € 11 485 3 117,40 € 21/09/2023 10 666 4 222,55 € 2 141 908,28 € 22/09/2023 35 1 918 11 868,15 € 11 703 4 362,33 € 25/09/2023 13 967 5 836,10 € 7 480 2 899,20 € 26/09/2023 42 3 456 19 978,12 € 19 1 104 6 440,04 € 27/09/2023 24 1 279 7 087,97 € 22 1 009 5 611,28 € 28/09/2023 26 1 473 8 140,04 € 16 1 114 6 198,51 € 29/09/2023 4 179 986,35 € 11 611 3 410,21 € 02/10/2023 26 1 514 8 321,44 € 34 1 673 9 360,22 € 03/10/2023 24 1 069 5 864,10 € 29 1 297 7 161,64 € 04/10/2023 24 1 982 10 788,66 € 28 1 770 9 676,26 € 05/10/2023 35 3 295 17 408,52 € 26 1 132 5 922,86 € 06/10/2023 46 3 083 15 733,02 € 30 1 686 8 677,83 € 09/10/2023 16 904 4 624,50 € 28 1 713 8 849,60 € 10/10/2023 28 1 090 5 708,34 € 20 1 814 9 578,01 € 11/10/2023 30 2 167 10 752,24 € 9 311 1 531,22 € 12/10/2023 41 3 358 15 848,40 € 17 1 704 8 033,57 € 13/10/2023 69 5 398 24 759,29 € 46 3 776 17 689,73 € 16/10/2023 73 7 741 31 026,46 € 39 3 104 12 524,25 € 17/10/2023 103 7 642 24 940,38 € 59 4 370 14 516,27 € 18/10/2023 21 2 339 6 775,49 € 20 1 721 5 033,86 € 19/10/2023 21 1 657 4 880,86 € 31 2 532 7 477,31 € 20/10/2023 11 895 2 712,67 € 21 1 157 3 517,65 € 23/10/2023 21 1 619 4 929,43 € 27 1 880 5 811,34 € 24/10/2023 29 1 830 6 065,74 € 37 4 031 13 347,12 € 25/10/2023 17 2 080 6 815,93 € 16 1 092 3 593,72 € 26/10/2023 22 2 791 8 842,19 € 13 1 457 4 638,86 € 27/10/2023 13 1 591 4 960,84 € 31 1 727 5 435,20 € 30/10/2023 8 1 352 4 255,58 € 29 2 250 7 138,12 € 31/10/2023 6 1 137 3 568,78 € 32 1 451 4 585,06 € 01/11/2023 32 4 632 1 635,19 € 43 4 850 15 426,40 € 02/11/2023 27 3 335 11 087,07 € 72 6 861 23 256,3 € 03/11/2023 158 11 044 50 358,80 € 209 14 863 67 485,57 € 06/11/2023 83 6 678 34 986,38 € 143 9 756 50 791,37 € 07/11/2023 65 7 452 36 813,75 € 52 4 481 21 908,53 € 08/11/2023 53 5 198 27 021,46 € 80 6 757 35 094,01 € 09/11/2023 16 1 681 8 717,65 € 30 2 135 11 121,72 € 10/11/2023 43 2 519 13 895,49 € 52 3 519 19 413,80 € 13/11/2023 53 4 277 24 125,65 € 58 3 391 19 431,29 € 14/11/2023 66 7 935 41 022,88 € 60 4 841 25 185,33 € 15/11/2023 18 1 322 6 681,29 € 11 770 3 913,25 € 16/11/2023 19 2 221 10 955,96 € 12 874 4 361,81 € 17/11/2023 17 1 138 5 453,82 € 15 557 2 684,58 € 20/11/2023 15 762 3 756,50 € 26 1 793 8 825,65 € 21/11/2023 39 5 680 26 703,47 € 4 727 3 444,46 € 22/11/2023 26 3 825 17 942,45 € 71 6 770 31 564,64 € 23/11/2023 16 1 546 7 147,92 € 13 996 4 634,09 € 24/11/2023 8 1 107 5 019,60 € 8 408 1 865,16 € 27/11/2023 17 1 482 6 908,32 € 39 3 243 15 208,68 € 28/11/2023 27 1 655 7 909,14 € 32 2 221 10 687,03 € 29/11/2023 5 428 2 078,46 € 12 609 2 960,87 € 30/11/2023 27 2 288 11 429,36 € 31 2 932 14 708,76 € 01/12/2023 26 2 205 11 263,70 € 30 2 400 12 319,17 € 04/12/2023 26 3 021 15 275,00 € 26 2 052 10 472,58 € 05/12/2023 5 362 1 797,31 € 19 491 2 460,08 € 06/12/2023 6 400 2 005,00 € 6 730 3 674,15 € 07/12/2023 17 1 310 6 464,71 € 3 362 1 790,82 € 08/12/2023 6 682 3 354,01 € 8 726 3 590,73 € 11/12/2023 10 523 2 602,27 € 13 519 2 599,05 € 12/12/2023 27 2 324 11 259,61 € 13 687 3 312,98 € 13/12/2023 14 1 089 5 284,46 € 22 2 028 9 917,21 € 14/12/2023 5 463 2 286,94 € 13 866 4 295,99 € 15/12/2023 21 2 104 10 568,51 € 48 2 627 13 274,82 € 18/12/2023 14 1 678 8 490,86 € 13 1 725 8 772,24 € 19/12/2023 13 1 504 7 548,49 € 24 1 964 9 914,68 € 20/12/2023 10 982 4 902,48 € 1 1 5,00 € 21/12/2023 9 1 329 6 595,74 € 15 1 327 6 614,89 € 22/12/2023 10 2 160 10 509,75 € 8 713 3 481,09 € 27/12/2023 2 349 1 727,47 € 30 2 801 13 737,84 € 28/12/2023 4 159 798,20 € 8 766 3 863,58 € 29/12/2023 10 1 019 5 136,48 € 17 1 397 7 096,74 €