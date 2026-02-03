 Aller au contenu principal
Lhyfe affiche un chiffre d'affaires 2025 quasi doublé
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 08:58

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable a quasi-doublé son chiffre d'affaires annuel à 9,8 MEUR, contre 5,1 MEUR en 2024.

Cette performance s'explique principalement par la hausse des volumes d'activité, l'élargissement du portefeuille clients avec la signature de nouveaux contrats de vente d'hydrogène vert, ainsi que la montée en puissance des volumes produits sur les sites de Buléon, en Bretagne, et de Bessières, en Occitanie. Dès 2026, Lhyfe fera évoluer son organisation, adoptera des processus plus agiles et vise une réduction de ses coûts d'environ 30%.

Cette réorganisation prévoit notamment des suppressions d'emplois au sein du groupe, dont le nombre sera précisé à l'issue des négociations sociales en cours.

Les impacts de cette réorganisation ainsi que la feuille de route 2026 seront communiqués lors de la publication des résultats annuels 2025 le 31 mars 2026.

Valeurs associées

LHYFE
2,7450 EUR Euronext Paris -0,18%
