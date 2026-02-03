Transports en commun : vers un doublement des tarifs ? Le gouvernement dément une "fake news"

Le ministre des Transports Philippe Tabarot, à Paris, le 26 novembre 2025 ( AFP / THOMAS SAMSON )

"En France, les tarifs des transports en commun ne sont pas fixés par le gouvernement. Les collectivités resteront libres d’appliquer ou non cette indexation", a précisé le ministère des Transports.

"Fake news". Ce mardi 3 février, le gouvernement a démenti, par la voix du ministre des Transports Philippe Tabarot , tout projet de "doubler" le prix des transports en commun pour les usagers. Il a en revanche confirmé que l'indexation des tarifs sur l'inflation deviendrait une règle par défaut, que les collectivités pourront ou non refuser. Ces dispositions sont prévues dans la loi-cadre sur les transports qui sera présentée en Conseil des ministres le 11 février, a-t-il précisé.

"Fake news : le gouvernement n’a aucune intention de doubler les tarifs des transports en commun", a ainsi réagi sur X Philippe Tabarot.

Un article de RMC ce mardi affirme que la loi-cadre prévoit "d'indexer automatiquement les tarifs sur l'inflation, afin de financer l'entretien des voies ferrées et des routes" hors TGV ou avion et que "l’objectif affiché par le gouvernement est de doubler la contribution des voyageurs au financement des transports". Le ministère a expliqué que l'indexation deviendrait la règle, mais que les collectivités pourront choisir de ne pas l'appliquer. Aujourd'hui le principe est inverse, avec une possibilité d'indexation que les collectivités peuvent voter ou non.

"Aucun plan, ni caché, ni ouvert"

"En France, les pouvoirs publics subventionnent en moyenne les trois-quarts du prix du billet. L’usager n’en paie qu’un quart, soit une des parts les plus faibles d’Europe". "L’objectif de la mesure, c’est de garder cette part stable, en l’indexant sur l’évolution des prix", a fait valoir le ministre des Transports dans son message. Mais "en France, les tarifs des transports en commun ne sont pas fixés par le gouvernement. Les collectivités resteront libres d’appliquer ou non cette indexation", a-t-il ajouté.

Ce mardi matin, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon et le ministre de l'Economie Roland Lescure ont également démenti cet objectif, mais souligné la nécessité de trouver des financements pour les transports en commun. "Il va falloir financer de nouveaux investissements et il faudra réfléchir à la manière dont on les finance. Mais non, il y a aucun plan, ni caché, ni ouvert, de doubler le prix des transports pour les usagers", a déclaré Roland Lescure sur RMC. "Le gouvernement n'ambitionne aucunement de doubler les tarifs des tickets", a renchéri Maud Bregeon sur RTL. "Les lignes de train, les lignes de métro, l'intégralité des lignes de transport en commun qu'on utilise doivent être entretenues". "Donc, il y a probablement une réflexion à poser sur le modèle global, mais ce n'est pas aux utilisateurs de le porter par un doublement des tarifs".