Lhyfe a quadruplé son chiffre d’affaires en 2024

(AOF) - En 2024, Lhyfe a quadruplé son chiffre d’affaires à 5,1 millions d'euros contre 1,3 million d'euros en 2023, qui marquait déjà un doublement par rapport à 2022. Cette performance reflète principalement une production désormais à pleine capacité du site de Bouin sur l’ensemble de l’année, l’élargissement du portefeuille de clients avec la signature de nouveaux contrats de vente d’hydrogène vert ainsi que le début des livraisons à partir des sites de Buléon et Bessières.

En 2024, le groupe a réalisé plus de 470 livraisons, principalement en France et en Allemagne, s'appuyant sur une flotte d'environ 70 conteneurs, et avec un taux de service de 99%.

Pour répondre à l'accroissement de la demande des clients dans la région, la capacité de production du site de Bouin sera portée de 1 MW à 2,5 MW et sera mise en œuvre en fonction du planning de production du site. En 2024, l'autorisation de stockage sur site a été augmentée de 1 tonne à 5 tonnes.

À fin 2024, le pipeline de projets de Lhyfe représente une capacité d'électrolyse totale de 9,1 GW (contre 9,5 GW à fin juin 2024).

