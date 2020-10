LGIM va créer un cadre pour les risques climatiques

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management (LGIM) et Baringa Partners, un cabinet d'analyse des risques climatiques et physiques, ont annoncé le co-développement d'un cadre sur mesure pour les risques climatiques, Destination@Risk.

Destination@Risk doit mesurer le risque climatique intégré dans les portefeuilles des investisseurs et leur alignement sur l'objectif climat 2°. D'ici au premier trimestre 2021, un tableau de bord des risques climatiques sera mis à la disposition des gérants de portefeuille et des analystes au sein de LGIM, ce qui permettra à la société de gestion d'intégrer le risque climatique et l'alignement de manière cohérente dans l'ensemble de ses investissements à l' échelle mondiale.

Les solutions climatiques pour les investisseurs institutionnels seront également disponibles à partir du premier trimestre 2021.