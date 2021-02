LGIM lance un ETF sur l' hydrogène

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management a lancé mercredi 10 février un ETF sur l' hydrogène, le premier du genre en Europe, selon la société. Le L&G Hydrogen Economy Ucits ETF est exposé à l' ensemble de la chaîne de valeur de l' hydrogène, en se basant sur l' indice Solactive Hydrogen Economy. Cela couvre les technologies et les sociétés qui contribuent à la production de formes plus propres et meilleur marché d' hydrogène, et celles qui devraient jouer un rôle clé dans l' économie de l' hydrogène.

Plus précisément, l' ETF sera investi dans des fabricants d'électrolyseurs, les producteurs d'hydrogène, les fabricants de piles à combustible, les fournisseurs de mobilité spécialisés, les fournisseurs de composants de piles à combustible, les principales entreprises industrielles et de services publics... Ces entreprises devront disposer d' une capitalisation boursière minimum de 200 millions de dollars.

L' ETF est coté sur le London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, Six Swiss Exchange et NYSE Euronext.

" L'accès à l'hydrogène propre sera essentiel pour réduire les émissions dans les industries où l'électrification seule ne suffit pas " , commente Howie Li, responsable des ETF chez LGIM. " Les engagements pris par les gouvernements et les entreprises du monde entier en faveur de l'économie de l'hydrogène créent des opportunités d'investissement à long terme avec des catalyseurs à court terme. Nous pensons que ce fonds offre aux investisseurs un accès rapide à cette industrie en évolution rapide et leur permet de contrôler le montant de l'exposition à l'hydrogène dans leur portefeuille, parallèlement à nos ETF sur les énergies propres et les batteries " , poursuit-elle.