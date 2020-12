LGIM lance cinq ETF obligataires

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé une gamme d' ETF obligataires " core " destinée aux investisseurs institutionnels et " wholesale " du Royaume-Uni et d' Europe.

Cette gamme se compose de cinq fonds et répond " au besoin croissant des investisseurs de s'exposer aux principaux actifs obligataires en intégrant les considérations ESG et de liquidité dans la conception de l'investissement " , indique un communiqué.

Les fonds sont les suivants : L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF et L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF.

Ils seront tous cotés sur le London Stock Exchange. Le L&G ESG Emerging Markets Government Bond UCITS ETF et le L&G ESG China Bond UCITS ETF seront aussi lancés sur Deutsche Börse et Borsa Italiana.

Les ETF fourniront une allocation plus forte aux obligations vertes et émetteurs disposant des notes ESG les plus élevées par rapport aux ETF obligataires traditionnels. La gamme exclut aussi certains secteurs comme les fabricants d' armes controversées, les sociétés minières de charbon thermique, les sociétés de tabac, les sables bitumineux et les entreprises qui violent le UN Global Compact.

LGIM utilise des indices de JPMorgan. Ces indices ont été conçus " pour éviter les " crowded trades" et faire travailler les liquidités plus efficacement " .

Le lancement de cette gamme porte à 33 le nombre d' ETF de LGIM pour un encours de 7,5 milliards de dollars.