LGIM collecte fortement grâce à son activité internationale

(NEWSManagers.com) - Legal & General Investment Management a enregistré des souscriptions nettes de 32,5 milliards de livres en 2021, notamment grâce à son activité à l’étranger. La collecte externe s’est établie à 34,6 milliards de livres, dont 29,5 milliards viennent de l’international.

LGIM a enregistré 7,4 milliards de livres d’entrées nettes auprès de clients japonais, détaille la société. Les clients européens ont représenté des flux nets positifs de 13,6 milliards de livres. Les encours institutionnels européens ont atteint 100 milliards d’euros.

Au total, les encours internationaux de LGIM ont atteint 479 milliards d’euros, soit une hausse de 23 % par rapport à 2020. Ils représentent désormais 34 % des encours totaux, qui sont de 1.421 milliards de livres à fin 2021.

Dans ce contexte, LGIM souhaite poursuivre son développement international aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. « En Europe, nous nous appuyons sur nos succès en Allemagne et en Italie, pour poursuivre notre expansion sur les marchés et les canaux européens grâce à nos ETF thématiques à marge plus élevée et à nos stratégies actives obligataires », précise Legal & General dans ses résultats annuels.

LGIM a enregistré une hausse de 4 % de son bénéfice d’exploitation à 422 millions de livres, avec des revenus dépassant le milliard de livres.