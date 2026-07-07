LG Energy Solution prévoit une baisse de 77 % de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre en raison de la faiblesse de la demande de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des puces pour les détails et le contexte) par Heekyong Yang

Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution 373220.KS a déclaré mardi qu’il s’attendait à ce que son résultat d’exploitation pour la période avril-juin recule de 77 % pour s’établir à 113 milliards de wons (73,91 millions de dollars), la faiblesse de la demande en véhicules électriques (VE) continuant de peser sur les ventes de batteries.

Ce chiffre est à comparer à la prévision de LSEG SmartEstimate, qui tablait sur un bénéfice de 249 milliards de wons, calculée en se basant sur les analystes dont les prévisions sont généralement les plus précises.

Voici quelques détails:

* LGES, qui fournit notamment Tesla TSLA.O , General Motors

GM.N et Hyundai Motor 005380.KS , est confrontée à un ralentissement prolongé de la demande en véhicules électriques. GM, l’un de ses principaux clients, aurait décidé de reporter sine die son programme de camions électriques pleine grandeur de nouvelle génération.

* En mai, Reuters a rapporté qu’Ultium Cells, la coentreprise de fabrication de batteries basée dans l’Ohio et détenue conjointement par LGES et GM, retardait le retour de centaines de salariés en raison de la faiblesse persistante de la demande en véhicules électriques.

* Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 24,8 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 7 600 milliards de wons, selon le document réglementaire déposé par LGES.

* Les prévisions de résultats trimestriels incluent les crédits d’impôt accordés au titre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) pour la production de batteries de la société aux États-Unis, a précisé LGES dans un communiqué. Sans ces crédits, la société aurait enregistré une perte d’exploitation de 128 milliards de wons.

* Pour compenser la faiblesse du marché des véhicules électriques, LGES a développé son activité de systèmes de stockage d’énergie (ESS), où la demande est soutenue par les besoins croissants en électricité des centres de données dédiés à l’IA.

* Selon les analystes, la demande en systèmes de stockage d’énergie (ESS) émanant des centres de données alimentés par l’IA apparaît comme un moteur de croissance structurel pour les fabricants de batteries, avec des marges probablement supérieures à celles des batteries pour véhicules électriques. Ils ont toutefois souligné que la demande en ESS restait trop faible pour compenser entièrement la faiblesse de la demande en batteries pour véhicules électriques à court et moyen terme.

* En mai, LGES a signé un contrat de 2 000 milliards de wons portant sur la fourniture de 6 gigawattheures (GWh) de batteries ESS sur une période d’environ deux ans à DTE Energy, un fournisseur d’énergie basé dans le Michigan. DTE Energy prévoit d’utiliser ces batteries pour huit grands projets de réseau électrique, dont un projet de centre de données dédié à l’IA pour Oracle ORCL.N .

* LGES a indiqué qu’elle comptait annoncer les résultats détaillés le 30 juillet.

(1 $ = 1.528,9000 wons)