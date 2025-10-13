 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 088,80
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LG Energy Solution annonce une hausse probable de 34 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 01:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LG Energy Solution 373220.KS , un fournisseur de batteries de voitures électriques pour Tesla

TSLA.O et General Motors GM.N , a déclaré lundi que son bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a probablement augmenté de 34 % pour atteindre 601 milliards de wons (420 millions de dollars) par rapport à l'année précédente.

Ce chiffre est à comparer aux 448 milliards de wons de bénéfices enregistrés un an plus tôt et aux 528 milliards de wons de bénéfices prévus par LSEG SmartEstimate, qui a privilégié les analystes les plus précis.

(1 $ = 1 429,9300 wons)

Véhicules électriques

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
55,350 USD NYSE -1,05%
LG CHEM
0,000 EUR Tradegate 0,00%
TESLA
413,4900 USD NASDAQ -5,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank