LG Energy Solution annonce une hausse probable de 34 % de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LG Energy Solution 373220.KS , un fournisseur de batteries de voitures électriques pour Tesla

TSLA.O et General Motors GM.N , a déclaré lundi que son bénéfice d'exploitation du troisième trimestre a probablement augmenté de 34 % pour atteindre 601 milliards de wons (420 millions de dollars) par rapport à l'année précédente.

Ce chiffre est à comparer aux 448 milliards de wons de bénéfices enregistrés un an plus tôt et aux 528 milliards de wons de bénéfices prévus par LSEG SmartEstimate, qui a privilégié les analystes les plus précis.

(1 $ = 1 429,9300 wons)